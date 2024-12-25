Самый большой водопад на Земле нельзя увидеть и почти невозможно посетить: где он находится

Крупнейший водопад в мире находится там, где, возможно, вы меньше всего ожидали бы его увидеть.

Related video

Где находится самый большой водопад в мире? Нет, это не водопад Виктория в Африке и не водопад Анхель в Венесуэле. На самом деле, это водопад Датского пролива и он на самом деле больше, чем вышеперечисленные водопады вместе взятые, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Водопад Датского пролива намного больше любого водопада на нашей планете. Но на самом деле его очень сложно увидеть и еще сложнее посетить. Дело в том, что этот водопад находится не на суше, а под водой.

Водопад Датского пролива находится между Исландией и Гренландией. Это самый большой водопад в мире, ведь вода падает с высоты 3 500 метров вниз по склону от вершины до его дна. Водопад находится на наклонной части морского дня и направляет холодную воду из Гренландского моря в море Ирмингера, подпитывая течения Атлантического океана. На самом деле высота водопада Датского пролива составляет 2000 метров, ведь поток воды приземляется в глубоком бассейне, который охватывает остальную часть склона.

Водопад Датского пролива находится между Исландией и Гренландией Фото: Live Science

Ширина водопада составляет 480 километров, а объем воды, которую он отправляет каждую секунду в Атлантический океан, примерно в 1,5 раза больше объема самой большой пирамиды в мире – пирамиды Хеопса в Египте.

Реки, текущие по ущельям Земли, создают водопады, которые являются природными чудесами, но ни один водопад на суше не больше и не мощнее тех, что находятся под водой, а самым большим из них является тот, что расположен в Датском проливе.

Но как водопад может существовать под водой? Но на самом деле это простая физика: холодная вода плотнее теплой, и в Датском проливе текущая на юг холодная вода из Гренландского моря встречается с более теплой водой из моря Ирмингера. Холодная плотная вода быстро опускается под более теплую воду и течет по огромному провалу на дне океана, создавая нисходящий поток, который каждую секунду переносит 3,5 миллиона кубических метров воды.

При этом вода, хлынувшая вниз по водопаду, движется с гораздо более низкой скоростью, чем в водопадах на суше: примерно 0,5 м/с или 1,8 км/ч. Например, в Ниагарском водопаде вода падает со скоростью 30,5 м/с.

Водопад Датского пролива - это самый большой водопад в мире, ведь вода падает с высоты 3 500 метров вниз по склону от вершины до его дна Фото: IFLS

Водопад Датского пролива образовали ледники в период между 17 500 и 11 500 лет назад, во время последнего ледникового периода. Водопад имеет решающее значение для циркуляции воды в Атлантическом океане, а также жизненно важен для местной морской экосистемы.

Водопад датского пролива является частью системы океанических течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция. Эта система перемещает воду с севера на юг и обратно в течение длительного цикла в Атлантическом океане.

Процесс циркуляции начинается, когда теплая вода у поверхности движется к полюсам, где она охлаждается и образует морской лед. По мере образования этого льда соль остается в океанической воде. Из-за большого количества соли в воде она становится плотнее, опускается и переносится на юг на глубине. В конце концов, вода снова поднимается к поверхности и нагревается, таким образом завершается цикл циркуляции.

Эта система океанических течений приносит кислород, питательные вещества и органические вещества, необходимые для поддержания морской жизни.

Но крупнейший водопад на Земле нельзя увидеть под волнами в Датском проливе, его также невозможно обнаружить из космоса, за исключением картографических показателей, таких как температура и соленость.

Как уже писал Фокус, ученые предупреждают о надвигающемся извержении вулкана, к которому человечество не готово. В этом столетии на Земле произойдет мощное извержение вулкана с вероятностью один к шести, и "у человечества нет плана по его предотвращению". Подобные извержения в прошлом вызвали резкое изменение климата и уничтожили цивилизации.

Также Фокус писал о том, что новые солнечные лазеры, созданные на основе бактерий, обеспечат энергией космические миссии. В будущем космические аппараты смогут избавиться от проблемы ограниченного количества топлива, используя безграничную энергию Солнца.