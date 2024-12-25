Новые солнечные лазеры, созданные на основе бактерий, обеспечат энергией космические миссии

В будущем космические аппараты смогут избавиться от проблемы ограниченного количества топлива, используя безграничную энергию Солнца.

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Ученые из Университета Хериот-Уотт, Великобритания, нашли способ прямого преобразования солнечного света в лазерные лучи в космосе. Новые лазеры позволят передавать энергию на огромные расстояния, обеспечивать энергией базы на Луне, а также миссии на Марс. Ученые хотят создать новые лазеры, используя особенности некоторых бактерий, пишет Interesting Engineering.

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Ученые уже получили финансирование в размере 4 млн евро на создание новой лазерной технологии для передачи энергии на огромные расстояния, что позволит обеспечивать энергией будущие космические миссии.

Лазеры, которые работаю на солнечном свете, не являются новой концепцией, но обычный солнечный свет обычно слишком слаб, чтобы напрямую питать лазер. Для лазеров, которые работают на солнечном свете, необходимо сложное и тяжелое оптическое оборудование, чтобы усиливать солнечный свет как минимум в 1000 раз. Вес такого оборудования означает, что их сложно отправить в космос.

Поэтому ученые решили для разработки новых лазеров использовать особенности бактерий, которые живут глубоко в океане. У этих бактерий есть чрезвычайно чувствительные светособирающие структуры, которые могут улавливать почти каждый фотон, то есть частицу света.

Эти структуры позволяют бактериям фотосинтезировать даже в условиях очень слабого освещения. Ученые намерены создать систему для преобразования солнечного света в лазерные лучи, используя светособирающие структуры, обнаруженные в бактериях.

Для этого будет использоваться определенная часть фотосинтетических бактерий, называемая фотосинтетическими антенными комплексами. Эти комплексы имеют способность улавливать и передавать энергию света.

Ученые планируют создать структуру, которая будет улавливать входящий солнечный свет, а затем направлять его в твердый материал, такой как кристалл. Электроны в атомах этого материала будут поглощать энергию света, а затем выпускать дополнительную энергию в виде лазерного света.

Ученые одновременно разработают искусственные версии естественных светособирающих структур бактерий и создадут новые лазерные материалы, совместимые как с естественными, так и с искусственными системами сбора света.

По словам ученых, они планируют создать работающий прототип нового лазера в течение ближайших трех лет. Как только лазерная технология будет отправлена в космос, она сможет обеспечить энергией космические станции, спутники, базы на Луне, космические аппараты, летящие на Марс и другие миссии в глубокий космос.

Исследователи считают, что эта технология, в случае успеха, может произвести революцию в исследовании космоса.

Как уже писал Фокус, орбитальные аппараты NASA и ЕКА показали, как выглядит зимний пейзаж на Марсе. На новых снимках можно увидеть снег, который покрывает поверхность Красной планеты, но он отличается от снега на Земле.

Также Фокус писал о том, во Вселенной, как считают физики, существуют пять необычных гипотетических элементарных частиц. Они имеют странные свойства и могут открыть путь к новой физике.

Еще Фокус писал про исторические рекорды, которые установил космический аппарат NASA в канун Рождества. Он не только стал самым быстрым космическим аппаратом в истории, но и подлетел к Солнцу так близко, как не летал еще ни один исследовательский зонд.