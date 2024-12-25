Ученые предупреждают о надвигающемся извержении вулкана, к которому человечество не готово

В этом столетии на Земле произойдет мощное извержение вулкана с вероятностью один к шести, и "у человечества нет плана по его предотвращению". Подобные извержения в прошлом вызвали резкое изменение климата и уничтожили цивилизации.

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Землю ожидает мощное извержение вулкана, которое может спровоцировать "климатический хаос". Причем, ученые точно не могут сказать, где именно случится это извержение. По сути, любой из крупных действующих вулканов, которые находятся по всему миру от Исландии до Гавайев могут спровоцировать извержение мощностью в 7 баллов. Или же это может быть серия извержений. Об этом пишет Daily Mail.

Извержение вулкана

По словам профессора-климатолога доктора Маркуса Штоффеля, такое событие может спровоцировать "климатический хаос", подобный извержению вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году.

В результате этого извержения в атмосферу было выброшено 24 кубических мили газов, пыли и камней, что привело к резкому падению глобальной температуры. Был неурожай, распространился голод, вспыхнули болезни, и десятки тысяч людей умерли.

Некоторые даже считают, что вулкан вдохновил Мэри Шелли написать "Франкенштейна", когда она укрывалась от необычно холодной погоды в Швейцарии в 1816 году.

С тех пор извергалось много вулканов, но Тамбора остается самым последним крупным извержением на планете. Более 200 лет спустя ученые предупреждают, что мир может ожидать еще одно.

В отличие от "Года без лета", последовавшего за извержением Тамборы, мегавулкан XXI века усилит разрушения, уже вызванные зависимостью человечества от ископаемого топлива.

"Последствия могут быть даже хуже, чем в 1815 году. Сейчас мир более нестабилен", — пояснил геолог доктор Майкл Рампино.

Извержение вулкана Тонга Фото: Deni Sugandi/Shutterstock

По иронии судьбы, парниковые газы, выброшенные за последнее столетие, могут сделать последствия такого извержения еще холоднее.

Исследования вулканолога доктора Томаса Обри показывают, что более горячая и турбулентная атмосфера будет распространять сернистый газ и образуемые им охлаждающие сульфатные пары быстрее, усиливая охлаждающий эффект.

В это же время в прошлом году вулкан на полуострове Рейкьянес в Исландии извергся, открыв трещину длиной 2,5 мили, из которой каждую секунду выбрасывались сотни кубометров лавы. Ученые предупреждают, что в этом столетии на Земле есть один шанс из шести на еще более мощное извержение вулкана

Согласно исследованию, которое он провел в соавторстве с доктором Обри для Nature Communications в 2021 году, наша будущая и, вероятно, более горячая атмосфера будет поглощать на 30 процентов больше солнечной энергии в определенных сценариях "глобального потепления", которые вскоре произойдут.

"Мы предполагаем, что это усилит охлаждение поверхности на 15 процентов", — сказал доктор Обри.

Однако, как заявил доктор Штоффель, преподающий в Женевском университете, вулканологи только понимают, что может произойти.

"Что касается старых вулканов, то у нас очень мало данных", — пояснил Штоффель, что затрудняет реконструкцию модели их воздействия.

Извержение вулкана в Исландии

Чтобы компенсировать это, климатологи, геологи и другие исследователи собирают атмосферные данные, замороженные во времени в ледяных кернах и встроенные в старые годичные кольца деревьев.

Эти измерения показывают, что несколько извержений вулканов за последние несколько тысяч лет временно охладили планету примерно на 1–1,5 градуса по Цельсию.

Геологические данные свидетельствуют о том, что еще одно крупное извержение вулкана в Индонезии в 1257 году — гигантское извержение Самаласа — вероятно, способствовало началу "малого ледникового периода", длившегося сотни лет.

Напротив, более точно известно, что взрыв вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году охладил Землю на несколько лет примерно на 0,5 градуса по Цельсию, основываясь на современных спутниковых данных, которые могут регистрировать количество выброшенного диоксида серы.

Конечно, даже с учетом этих дополнительных данных, ученые все равно не могут предсказать, каким будет грядущее извержение.

Он надеется, что исследование возможных наихудших сценариев может помочь общественности и политикам лучше подготовиться ко всему — от планов эвакуации до подготовки продовольственной помощи на случай неурожая во всем мире.

Извержение вулкана в Исландии Фото: Департамент общественной безопасности Национальной полиции Исландии

Извержение в XXI веке затронет гораздо более населенный и взаимосвязанный мир, где драматические потрясения могут иметь смертельные и неожиданные последствия.

По словам доктора Обри, изменение климата может даже изменить поведение самих вулканов, который отметил, что таяние и исчезновение ледников над подземным бассейном магмы может поднять давление, которое удерживает его на месте.

Он отметил, что более интенсивные осадки, вызванные изменением климата, также могут привести к взрывам, подобным взрывам "паровых бомб", поскольку влага просачивается глубоко в расщелины как вблизи действующих, так и спящих вулканов.

"В настоящее время мы работаем над картированием вулканов, наиболее чувствительных к изменению климата. Грубо говоря, мы знаем, что это касается регионов, где ледники быстро тают, таких как Исландия или Чили, а также вулканов, которые сильно подвержены воздействию осадков, например, в Индонезии", — рассказал доктор Обри.

Доктор Обри объяснил, что исследование, проведенное в 2022 году, показало, что около 716 вулканов по всему миру, или 58 процентов от всех известных активных и находящихся над землей, могут быть спровоцированы более интенсивными дождями, что повышает вероятность опасного мини-ледникового периода.

Напомним, ранее ученые отмечали, что таяние ледников может запустить извержение сотни вулканов, которые сейчас дремлют под толщей льда. Под своим ледяным покровом Антарктида прячет древнюю и давно забытую угрозу. Под льдами белого континента скрываются древние вулканы, большинство из которых дремлют, но это может вскоре измениться