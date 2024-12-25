Учені попереджають про виверження вулкана, що насувається, до якого людство не готове

У цьому столітті на Землі відбудеться потужне виверження вулкана з імовірністю один до шести, і "у людства немає плану щодо його запобігання". Подібні виверження в минулому спричинили різку зміну клімату і знищили цивілізації.

Related video

Землю очікує потужне виверження вулкана, яке може спровокувати "кліматичний хаос". Причому, вчені точно не можуть сказати, де саме станеться це виверження. По суті, будь-який з великих активних вулканів, які знаходяться по всьому світу від Ісландії до Гаваїв, можуть спровокувати виверження потужністю в 7 балів. Або ж це може бути серія вивержень. Про це пише Daily Mail.

Виверження вулкана

За словами професора-кліматолога доктора Маркуса Штоффеля, така подія може спровокувати "кліматичний хаос", подібний до виверження вулкана Тамбора в Індонезії 1815 року.

Унаслідок цього виверження в атмосферу було викинуто 24 кубічні милі газів, пилу та каміння, що призвело до різкого падіння глобальної температури. Був неврожай, поширився голод, спалахнули хвороби, і десятки тисяч людей померли.

Дехто навіть вважає, що вулкан надихнув Мері Шеллі написати "Франкенштейна", коли вона ховалася від незвично холодної погоди у Швейцарії 1816 року.

Відтоді вивергалося багато вулканів, але Тамбора залишається найостаннішим великим виверженням на планеті. Понад 200 років потому вчені попереджають, що світ може очікувати ще одне.

На відміну від "Року без літа", що послідував за виверженням Тамбори, мегавулкан XXI століття посилить руйнування, вже викликані залежністю людства від викопного палива.

"Наслідки можуть бути навіть гіршими, ніж у 1815 році. Зараз світ більш нестабільний", — пояснив геолог доктор Майкл Рампіно.

Виверження вулкана Тонга Фото: Deni Sugandi/Shutterstock

За іронією долі, парникові гази, викинуті за останнє століття, можуть зробити наслідки такого виверження ще холоднішими.

Дослідження вулканолога доктора Томаса Обрі показують, що гарячіша і турбулентніша атмосфера буде поширювати сірчистий газ і утворені ним охолоджувальні сульфатні пари швидше, посилюючи охолоджувальний ефект.

У цей самий час торік вулкан на півострові Рейк'янес в Ісландії вивергнувся, відкривши тріщину завдовжки 2,5 милі, з якої щосекунди викидалися сотні кубометрів лави. Учені попереджають, що в цьому столітті на Землі є один шанс із шести на ще потужніше виверження вулкана.

Згідно з дослідженням, яке він провів у співавторстві з доктором Обрі для Nature Communications 2021 року, наша майбутня й, імовірно, гарячіша атмосфера поглинатиме на 30 відсотків більше сонячної енергії за певних сценаріїв "глобального потепління", що незабаром відбудуться.

"Ми припускаємо, що це посилить охолодження поверхні на 15 відсотків", — сказав доктор Обрі.

Однак, як заявив доктор Штоффель, який викладає в Женевському університеті, вулканологи тільки розуміють, що може статися.

"Що стосується старих вулканів, то у нас дуже мало даних", — пояснив Штоффель, що ускладнює реконструкцію моделі їхнього впливу.

Виверження вулкана в Ісландії

Щоб компенсувати це, кліматологи, геологи та інші дослідники збирають атмосферні дані, заморожені в часі в крижаних кернах і вбудовані в старі річні кільця дерев.

Ці вимірювання показують, що кілька вивержень вулканів за останні кілька тисяч років тимчасово охолодили планету приблизно на 1–1,5 градуса за Цельсієм.

Геологічні дані свідчать про те, що ще одне велике виверження вулкана в Індонезії 1257 року — гігантське виверження Самаласа — імовірно, сприяло початку "малого льодовикового періоду", що тривав сотні років.

Навпаки, більш точно відомо, що вибух вулкана Пінатубо на Філіппінах 1991 року охолодив Землю на кілька років приблизно на 0,5 градуса за Цельсієм, ґрунтуючись на сучасних супутникових даних, які можуть реєструвати кількість викинутого діоксиду сірки.

Звичайно, навіть з урахуванням цих додаткових даних, вчені все одно не можуть передбачити, яким буде прийдешнє виверження.

Він сподівається, що дослідження можливих найгірших сценаріїв може допомогти громадськості та політикам краще підготуватися до всього — від планів евакуації до підготовки продовольчої допомоги на випадок неврожаю в усьому світі.

Виверження вулкана в Ісландії Фото: Департамент громадської безпеки Національної поліції Ісландії

Виверження у XXI столітті торкнеться набагато більш населеного і взаємопов'язаного світу, де драматичні потрясіння можуть мати смертельні і несподівані наслідки.

За словами доктора Обрі, зміна клімату може навіть змінити поведінку самих вулканів, який зазначив, що танення та зникнення льодовиків над підземним басейном магми може підняти тиск, який утримує його на місці.

Він зазначив, що інтенсивніші опади, спричинені зміною клімату, також можуть призвести до вибухів, подібних до вибухів "парових бомб", оскільки волога просочується глибоко в ущелини як поблизу активних, так і сплячих вулканів.

"Наразі ми працюємо над картуванням вулканів, найбільш чутливих до зміни клімату. Грубо кажучи, ми знаємо, що це стосується регіонів, де льодовики швидко тануть, як-от Ісландія чи Чилі, а також вулканів, які сильно схильні до впливу опадів, наприклад, в Індонезії", — розповів доктор Обрі.

Доктор Обрі пояснив, що дослідження, проведене 2022 року, засвідчило, що приблизно 716 вулканів по всьому світу, або 58 відсотків від усіх відомих активних і тих, які перебувають над землею, можуть бути спровоковані інтенсивнішими дощами, що підвищує ймовірність небезпечного мінільодовикового періоду.

Нагадаємо, раніше вчені зазначали, що танення льодовиків може запустити виверження сотні вулканів, які зараз дрімають під товщею льоду. Під своїм крижаним покривом Антарктида ховає стародавню і давно забуту загрозу. Під льодами білого континенту ховаються стародавні вулкани, більшість з яких дрімають, але це може незабаром змінитися