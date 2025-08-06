Живописний водоспад кидає виклик гравітації: вода тече вертикально вгору (відео)

На півночі Шотландії поблизу Вестер-Росс місцеві мешканці помітили незвичне явище, коли вода під дією потужного вітру підіймалася уверх, а не падала вниз під дією гравітації. Вчені говорять, що незвичний феномен має просте пояснення.

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Місцеві кажуть, що побачили, як водоспад "пішов не в ту сторону", що і зняла Елейн Гловер на відео в своєму Instagram.

На кадрах можна побачити, що вода замість того, аби падати вниз, здіймалася під силою вітру в протилежному напрямку. Очевидиця цього явища говорить, що в їхньому регіоні бувають доволі сильні вітри.

"У нас тут в Applecross були просто шалені вітри. Я бачила таке раніше, але ніколи в серпні", — цитує жінку видання What’s The Jam.

Інші місцеві мешканці також були шоковані побаченим. Зокрема, Калум Сазерленд зауважив, що бачив багато водоспадів, проте жодного разу не натрапляв на "підйом води".

За інформацією ЗМІ, ці кадри були зняті в понеділок, 4 серпня. Саме тоді територію Великої Британії накрив шторм "Флоріс", який мав швидкість вітру до 80 миль на годину (близько 130 км/год).

Від негоди найбільше постраждала саме Шотландія: майже 44 тисячі мешканців залишилися без світла через погоду. Сильні вітри спричинили скасування авіасполучення, роботи залізниці, поромних переправ і оголошення штормового попередження в низці шотландських регіонів.

Феномен "підвішеної води": думка вчених

Водночас учені розповідають про так званий феномен "підвішеної води", коли через силу вітру потік може змінювати свій напрямок, порушуючи звичний закон гравітації. Фахівці відзначають, що таке явище регулярно стається з двох причин:

швидкість вітру починає тиснути на потік;

його сила починає долати гравітацію, тим самим змінює подальший напрям руху води.

"Енергія та сили, які породжують ці природні явища, можуть штовхати воду вгору, змушуючи її природним чином підніматися у вигляді хвилі, здійматися на берег або змінювати кут падіння", — констатують фахівці.

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