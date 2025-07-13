Секретний водоспад серед степів: блогери знайшли унікальну локацію на Одещині (фото)

На Одещині, посеред безкрайніх степів, ховається природний сюрприз — водоспад, про існування якого тривалий час знали лише місцеві.

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Природна пам'ятка розташована в селі Семенівка Білгород-Дністровського району і залишається майже не позначеною на карті — вказано лише місце, куди стікає вода, без згадки самого водоспаду. Про це розповіли відомі тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько в інтерв'ю виданню "24 Канал".

"Минулого року ми знімали Південну Бессарабію, залишалося два дні до кінця експедиції — і тут пише дівчинка з села Семенівка: "У нас є водоспад, про який ніхто не знає. Було б класно, якби ви про нього розповіли", — згадує Макс Узол.

Тоді мандрівники вирішили, що обов'язково мають його зняти.

Водоспад у скелях

Блогери вирушили на місце і були вражені красою ландшафту.

Водоспад, за словами Макса, виявився незвичним: "Він наче вирізаний зі степу. Має форму півкола, вода стікає, як зі скель. Нічого подібного я в Україні раніше не бачив".

Висота водоспаду порівняно невелика — близько півтора метра, проте природна картина вражає своєю атмосферою. Розташований він серед майже непрохідної лісової галявини, зарослої чагарником, поблизу Дністровського лиману.

Макс і Оля поділилися, що публікація про це місце викликала захват у місцевої жительки, яка їм і підказала локацію.

"Вона дуже нам дякувала, а ми — їй. Без цієї підказки ми б, можливо, і не дізналися про це диво природи", — зазначив тревел-блогер.

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