Секретный водопад среди степей: блогеры нашли уникальную локацию в Одесской области (фото)

В Одесской области, посреди бескрайних степей, скрывается природный сюрприз — водопад, о существовании которого длительное время знали только местные.

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Природная достопримечательность расположена в селе Семеновка Белгород-Днестровского района и остается почти не обозначенным на карте — указано только место, куда стекает вода, без упоминания самого водопада. Об этом рассказали известные тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько в интервью изданию "24 Канал".

"В прошлом году мы снимали Южную Бессарабию, оставалось два дня до конца экспедиции — и тут пишет девочка из села Семеновка: "У нас есть водопад, о котором никто не знает. Было бы классно, если бы вы о нем рассказали", — вспоминает Макс Узол.

Тогда путешественники решили, что обязательно должны его снять.

Водопад в скалах

Блогеры отправились на место и были поражены красотой ландшафта.

Водопад, по словам Макса, оказался необычным: "Он как будто вырезан из степи. Имеет форму полукруга, вода стекает, как со скал. Ничего подобного я в Украине раньше не видел".

Высота водопада сравнительно небольшая — около полутора метров, однако природная картина поражает своей атмосферой. Расположен он среди почти непроходимой лесной поляны, заросшей кустарником, вблизи Днестровского лимана.

Макс и Оля поделились, что публикация об этом месте вызвала восторг у местной жительницы, которая им и подсказала локацию.

"Она очень нас благодарила, а мы — ее. Без этой подсказки мы бы, может быть, и не узнали об этом чуде природы", — отметил тревел-блогер.

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