Дивне явище потрапило на камеру чоловіка: ніхто точно не знає, що це насправді (фото, відео)

Один користувач Reddit перебував на роботі поблизу покинутого електрощита на залізниці, коли помітив небачене світлове явище. В мережі розгубилися від версій, що це може бути насправді.

Сам чоловік має припущення, що це може бути або невідома аномалія, або відблиск світла з прожектора, йдеться в дописі автора посту.

Повідомлення користувача стало вірусним — набрало понад 13 тис. реакцій та сотні коментарів. Чоловік повідомляє, що помітив "дивне атмосферне явище", коли працював поблизу неробочого об'єкта електроенергетики.

На світлині помітно світлу зірку блакитнуватого відтінку з жовтими відблисками. Згодом автор ролика показав коротке відео, де намагався зрозуміти, що є джерелом освітлення.

Сам чоловік не має версій, що це може бути насправді. Також користувач мережі не повідомив деталей, де і коли зняв на камеру помічений феномен.

Версії користувачів

Ролик невідомого викликав дебати про те, що собою уявляє цей феномен — загадкове явище чи ареол світла від звичайного ліхтаря або прожектора. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Чорт забирай, це ж портал у другі світи";

"Виглядає так, як наче це — світло від ліхтаря. Просто за ареалом не видно, звідки йде це";

"Чуваче, тебе запрошують в другі світи. Може пора змінити місце проживання?";

"А може це — інопланетяни? Якщо так, то прямо таки лячно";

"Дивився на фото та відео. Переконаний, що це щось дуже звичне нам — ліхтар, прожектор чи фари. Але точно не електрика від станції, якщо вона знеструмлена".

