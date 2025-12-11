Коли кипить океан: український працівник судна показав неймовірне явище природи (відео)

Український моряк Михайло Маляр зафільмував під час чергового ходіння в водах Світового океану незвичний феномен. Сам мореплавець говорить, що це явище нагадує Бермудський трикутник.

Чоловік говорить, що феномен пару в океані є одним з найрідкісніших та найкрасивіших ефектів посеред вод. Відповідні кадри моряк розмістив у своєму TikTok.

"Real: Один з найрідкісніших та красивих ефектів у морі — "Арктичний пар", — написав пан Михайло.

На ролику українця видно незвичне явище, ніби пар виривається з води, яка нібито кипить. Зі свого судна, на якому ходить моряк, він показав масштаби побаченого, що простягається на сотні метрів.

Автор ролика переконує, що за власними відчуттями він наче опинився "десь в Бермудському трикутнику". Також у своїх соцмережах українець розповідає про морські подорожі та роботу на судні.

В одному з нещодавніх він розповів, що нещодавно хотів подихати свіжим повітрям на палубі корабля. Однак сам ненароком "вдихнув половину Північного моря".

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика з незвичним морським явищем, юзери не приховували здивування від побаченого. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Такі дивні звуки наче у фільмі жахів";

"Дякую за зняту для нас красу";

"Це заоплює дух. Це — дуже красиво";

"Змішалися небо з водою, захоплює".

Раніше Фокус розповідав про те, як живописний водоспад кидає виклик гравітації. На півночі Шотландії поблизу Вестер-Росс місцеві мешканці помітили незвичне явище, коли вода під дією потужного вітру підіймалася уверх, а не падала вниз під дією гравітації.

Згодом стало відомо, що дивне явище потрапило на камеру чоловіка. Один користувач Reddit перебував на роботі поблизу покинутого електрощита на залізниці, коли помітив небачене світлове явище.