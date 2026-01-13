"Пиратский остров", ставший легендой: как целый город исчез без следа (фото)

На побережье восточной Англии когда-то существовал портовый город Равенсер Одд, который за несколько десятилетий вырос из крошечного острова в крупный торговый центр, а затем был полностью уничтожен морем и исчез с карты Великобритании.

В истории Великобритании есть города, которые словно возникли из ниоткуда и так же бесследно исчезли. Одним из самых загадочных считается Равенсер Одд, портовый город у устья реки Хамбер, который за считанные десятилетия превратился в торговый и криминальный центр, а затем был стерт морем. Об этом пишет Express.

Роковое кораблекрушение

В середине 12 века прямо из моря поднялся небольшой остров. Почти сразу у его берегов потерпел крушение корабль, и находчивый мужчина решил поселиться в уцелевших обломках. Он начал продавать еду и напитки морякам. Так и появилась первая постройка будущего города.

Всего за несколько лет клочок суши превратился в оживленный порт. На острове появились рыночная площадь и суд. Жители могли радоваться ежегодной ярмарке, а город имел даже два представителя в парламенте. Равенсер Одд обслуживал до сотни торговых судов и быстро разбогател.

Иностранные купцы жаловались на захваченные грузы, а капитаны на нападения и гибель экипажей Фото: Britannica

Конфликт с соседями и королевская милость

Столь стремительный успех не понравился соседям. Жители Гримсби обвинили Равенсер Одд в подрыве торговли и подали жалобу королю Эдуард I. Однако расследование закончилось неожиданно для самих жалобщиков. После разбирательства их оштрафовали за ложные обвинения, а сам город на острове получил статус городского округа.

В тот же день этот статус был дарован и Кингстон-апон-Халл. Однако спустя века Халл стал крупным городом с сотнями тысяч жителей, а Равенсер Одд исчез с карты.

Сканирование дна у предполагаемого места исчезновения острова Фото: Britannica

Пиратский расцвет и дурная слава

После королевского признания город пережил бурный, но мрачный период. Его жителей обвиняли в пиратстве, убийствах и грабежах. Иностранные купцы жаловались на захваченные грузы, а капитаны на нападения и гибель экипажей. Даже король Норвегии направлял официальные обвинения.

При этом остров помогал английской короне, отправляя корабли для участия в войнах с Шотландией в 14 веке.

Море начало забирать город

Уже в начале 1300-х годов стало ясно, что Равенсер Одд обречен. Море постепенно размывало берег, разрушая дома и набережные. К 1346 году две трети территории ушли под воду, а большинство жителей покинуло город.

Исчезнувший город Рейвенсер Одд является свидетельством силы и неотступности морских волн Фото: Heritage Daily

Некоторые землевладельцы потеряли десятки зданий, смытых волнами.

Хроники того времени описывают жуткие сцены. Наводнения разрушали кладбища, а тела погибших вымывало из могил. Летописцы называли это "божественным наказанием" за пиратство и жестокость.

К 1359 году Равенсер Одд был официально признан полностью уничтоженным морем.

"Йоркширская Атлантида"

Издание отмечает, что сегодня считается, что остатки города находятся у мыса Сперн-Пойнт. Его поиски возглавляет профессор Дэн Парсонс из Университета Халла, использующий эхолотное оборудование, аналогичное тому, что применялось при обнаружении "Титаника".

Местные рыбаки сообщают о странных колебаниях воды в этом районе, а ученые называют Равенсер-Одд "потерянной Йоркширской Атлантидой".

