Может погубить человечество: подо льдом Гренландии нашли нечто невероятное (фото)

Ученые обнаружили подо льдом Гренландии заброшенную американскую военную базу времен холодной войны. Из-за таяния ледников на поверхность могут выйти радиоактивные, химические отходы и топливо, захороненные несколько десятилетий назад, что вызывает обеспокоенность исследователей.

Под толщей гренландского льда может скрываться экологическая катастрофа, созданная еще во времена холодной войны. Ученые предупреждают, что таяние ледников способно обнажить опасные военные отходы, десятилетиями считавшиеся "навсегда погребенными". Об этом пишет Unilad.

Речь идет о заброшенной американской военной базе, обнаруженной в 2024 году во время планового радиолокационного облета, проведенного NASA. На снимках специалисты заметили массивную структуру, проступающую сквозь ледяной щит Гренландия, который стремительно отступает из-за изменения климата.

"Город подо льдом", о котором забыли

Объект оказался легендарной базой Кэмп Сентри, построенной в 1960 году на глубине до 35 метров подо льдом. В разгар ядерного противостояния США и СССР она задумывалась как автономное подледное поселение на случай глобальной катастрофы.

Внутри находились жилые модули, церковь, медицинский пункт и даже небольшой ядерный реактор. На базе одновременно жили военные и ученые, испытывавшие технологии строительства и жизни в экстремальных условиях Арктики.

Тайный проект холодной войны

Кэмп Сентри был частью сверхсекретного плана Проект "Ледяной червь", который предусматривал размещение подо льдом пусковых установок для ядерных ракет. Документы по проекту были рассекречены лишь в 1996 году.

Внутри находились жилые модули, церковь, медицинский пункт и даже небольшой ядерный реактор Фото: US Army

Однако реальность оказалась более суровой. Движение ледников деформировало туннели, инфраструктура быстро приходила в негодность, а проблемы с канализацией сделали пребывание на базе почти невозможным. Через семь лет объект был окончательно заброшен.

Что осталось подо льдом

Проблема в том, что вместе с базой под ледяным щитом остались тысячи тонн опасных отходов. По оценкам международной группы ученых, сотрудничающих с CIRES, на территории бывшего лагеря скопилось около 9 200 тонн мусора.

Среди них:

радиоактивные материалы от ядерного реактора;

около 200 000 литров дизельного топлива;

различные химические вещества.

В середине XX века считалось, что лед станет надежным и вечным хранилищем. Сегодня это предположение "трещит по швам".

Вместе с базой под ледяным щитом остались тысячи тонн опасных отходов Фото: US Army

Климат ускоряет угрозу

По словам климатолога Джеймс Уайт из Университет Колорадо (США), изменение климата резко ускоряет процессы, которые раньше казались невероятно медленными.

"Изменение климата буквально вдавило педаль газа в пол. Вопрос лишь в том, произойдет ли это через сотни, тысячи или десятки тысяч лет, но случится это точно быстрее, чем ожидалось", — отмечает ученый.

По мере таяния ледников радиоактивные и химические вещества могут попасть в окружающую среду, а затем и в арктические экосистемы и мировой океан.

