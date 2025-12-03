Строители нашли тайный бункер Второй мировой: тренд на личные убежища возвращается

Строители в Корнуолле случайно обнаружили скрытый бункер времен Второй мировой, спрятанный под густым плющом. На фоне находки эксперты отмечают, что все больше людей строят частные убежища и делают запасы на случай катастроф.

За густым плющом и ветвями скрывалась дверь, ведущая в подземные сооружения, которые не обследовали больше трех десятилетий. О необычной находке вспоминает Фокус со ссылкой на Carnwall Live.

Речь идет об уцелевших элементах бывшей базы времен Второй мировой войны неподалеку от Портреата в Корнуолле. Когда-то там размещалось подразделение женских вспомогательных ВВС (WAAF), где находились казармы, столовые, служебные помещения и склады. На территории также было несколько подземных убежищ.

Во время находки участок готовят под строительство 22 бунгало. Но планы застройки вызвали споры. Часть местных жителей считала, что это нанесет ущерб природной зоне, тогда как представители городского совета уверяли, что территория давно превратилась в запущенные заросли и идеально подходит под жилую застройку.

Исторический вход в скрытые подземные убежища базы времен Второй мировой войны Фото: Cornwall Live В последние годы бункеры использовались для хранения вещей Фото: Cornwall Live

При прошлой проверке в 1992 году археологи сообщили, что большинство наземных строений были разобраны, а материалы вывезли. От старой базы остались лишь выровненные площадки и заросшие входы в бомбоубежища.

Когда рабочие убрали плотные заросли, стали заметны входы в подземные помещения. Большинство из них были заблокированы бетонными плитами, но один вход сохранился почти в исходном виде, с металлической дверью и крутой лестницей, уходящей в темноту. Внизу находится вытянутое помещение длиной около 12 метров с бетонными стенами и гофрированной крышей.

Судя по следам, последние годы бункер служил складом. Пол покрыт битым стеклом, обломками керамики и различными предметами, оставленными прежними владельцами.

Почему многие теперь строят свои убежища

В условиях роста геополитической нестабильности и тревог из-за войн, пандемий и природных катастроф все больше людей, особенно тех, кто может себе это позволить, выбирают вариант "запасного выхода". Они строят домашние или загородные бункеры, делают запасы продовольствия и медикаментов. Это породило такое понятие как сурвивалиизм — движение, объединяющее людей, активно готовящихся к чрезвычайным ситуациям, которые могут угрожать жизни неподготовленного, или даже всему существованию человеческой цивилизации. Все это создает ощущение, что "надо иметь план Б", чтобы защитить свою жизнь. Именно поэтому многие семьи начинают собирать "тревожные чемоданчики", покупать генераторы, делать запасы воды, круп, консервов, медикаментов, частные компании предлагают установку небольших домашних бункеров, а богатые клиенты и элита строят полноценные подземные комплексы, рассчитанные на месяцы автономной жизни.

Рабочие укрепляют стальную конструкцию одного из частных бункеров Фото: El Espanol

В апреле 2025 года Euronews сообщало, что в Испании и других странах за последние годы число частных бункеров выросло на 200 % на фоне войны в Украине и возросших опасений за безопасность. Один из таких бункеров от компании VIP Bunker был описан как "квартира с высокой безопасностью", с запасом питьевой воды, автономной энергетикой и защитой от радиации, химических и биологических угроз. Однако при средней стоимости в 150 000 евро такие убежища являются роскошью, которую могут себе позволить немногие.

Также стало известно о проекте Aerie — сверхлюксовом "убежище Судного дня" для очень богатых. Подземный комплекс с медицинскими кабинетами на базе искусственного интеллекта, бассейнами, зонами отдыха и автономной энергосистемой отличается комфортом уровня пятизвездочного отеля. Его строительство ведет американская фирма SAFE, и он рассчитан на клиентов, готовых платить миллионы долларов за "страховку" от любого катаклизма. Цена проекта составила 300 миллионов долларов.

SAFE планирует построить роскошные подземные площадки в каждом из 50 штатов США, но приняла решение построить первую в Вирджинии, недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, где работает президент Дональд Трамп.

"Это совпадение, но это самый богатый штат на душу населения. Это место, где сосредоточена самая благоприятная демографическая ситуация для подобных проектов в мире", — отметил Эл Корби, основатель и президент SAFE.

