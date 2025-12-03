Будівельники знайшли таємний бункер Другої світової: тренд на особисті сховища повертається

Будівельники в Корнуоллі випадково виявили прихований бункер часів Другої світової, захований під густим плющем. На тлі знахідки експерти зазначають, що дедалі більше людей будують приватні сховища і роблять запаси на випадок катастроф.

За густим плющем і гілками ховалися двері, що вели до підземних споруд, які не обстежували понад три десятиліття. Про незвичайну знахідку згадує Фокус із посиланням на Carnwall Live.

Йдеться про вцілілі елементи колишньої бази часів Другої світової війни неподалік від Портреата в Корнуоллі. Колись там розміщувався підрозділ жіночих допоміжних ВПС (WAAF), де знаходилися казарми, їдальні, службові приміщення і склади. На території також було кілька підземних сховищ.

Під час знахідки ділянку готують під будівництво 22 бунгало. Але плани забудови викликали суперечки. Частина місцевих жителів вважала, що це завдасть шкоди природній зоні, тоді як представники міської ради запевняли, що територія давно перетворилася на занедбані зарості й ідеально підходить під житлову забудову.

Історичний вхід у приховані підземні сховища бази часів Другої світової війни Фото: Cornwall Live Останніми роками бункери використовували для зберігання речей Фото: Cornwall Live

Під час минулої перевірки 1992 року археологи повідомили, що більшість наземних будівель було розібрано, а матеріали вивезли. Від старої бази залишилися лише вирівняні майданчики і зарослі входи в бомбосховища.

Коли робітники прибрали щільні зарості, стали помітні входи в підземні приміщення. Більшість із них були заблоковані бетонними плитами, але один вхід зберігся майже в первісному вигляді, з металевими дверима і крутими сходами, що йдуть у темряву. Внизу розташоване витягнуте приміщення завдовжки близько 12 метрів з бетонними стінами і гофрованим дахом.

Судячи зі слідів, останні роки бункер слугував складом. Підлога вкрита битим склом, уламками кераміки та різними предметами, залишеними колишніми власниками.

Чому багато хто тепер будує свої притулки

В умовах зростання геополітичної нестабільності та тривог через війни, пандемії та природні катастрофи дедалі більше людей, особливо тих, хто може собі це дозволити, обирають варіант "запасного виходу". Вони будують домашні або заміські бункери, роблять запаси продовольства та медикаментів. Це породило таке поняття як сурвіваліїзм — рух, що об'єднує людей, які активно готуються до надзвичайних ситуацій, що можуть загрожувати життю непідготовленого, або навіть усьому існуванню людської цивілізації. Усе це створює відчуття, що "треба мати план Б", щоб захистити своє життя. Саме тому багато родин починають збирати "тривожні валізки", купувати генератори, робити запаси води, круп, консервів, медикаментів, приватні компанії пропонують установку невеликих домашніх бункерів, а багаті клієнти та еліта будують повноцінні підземні комплекси, розраховані на місяці автономного життя.

Робітники зміцнюють сталеву конструкцію одного з приватних бункерів Фото: El Espanol

У квітні 2025 року Euronews повідомляло, що в Іспанії та інших країнах за останні роки кількість приватних бункерів зросла на 200 % на тлі війни в Україні та збільшених побоювань за безпеку. Один із таких бункерів від компанії VIP Bunker був описаний як "квартира з високою безпекою", із запасом питної води, автономною енергетикою і захистом від радіації, хімічних і біологічних загроз. Однак при середній вартості в 150 000 євро такі сховища є розкішшю, яку можуть собі дозволити небагато людей.

Також стало відомо про проєкт Aerie — надлюксовий "притулок Судного дня" для дуже багатих. Підземний комплекс із медичними кабінетами на базі штучного інтелекту, басейнами, зонами відпочинку та автономною енергосистемою вирізняється комфортом рівня п'ятизіркового готелю. Його будівництво веде американська фірма SAFE, і він розрахований на клієнтів, готових платити мільйони доларів за "страховку" від будь-якого катаклізму. Ціна проєкту склала 300 мільйонів доларів.

SAFE планує побудувати розкішні підземні майданчики в кожному з 50 штатів США, але прийняла рішення побудувати перший у Вірджинії, недалеко від Вашингтона, округ Колумбія, де працює президент Дональд Трамп.

"Це збіг, але це найбагатший штат на душу населення. Це місце, де зосереджена найсприятливіша демографічна ситуація для подібних проєктів у світі", — зазначив Ел Корбі, засновник і президент SAFE.

