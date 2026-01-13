Може погубити людство: під льодом Гренландії знайшли щось неймовірне (фото)

Учені виявили під льодом Гренландії покинуту американську військову базу часів холодної війни. Через танення льодовиків на поверхню можуть вийти радіоактивні, хімічні відходи і паливо, поховані кілька десятиліть тому, що викликає стурбованість дослідників.

Під товщею гренландського льоду може ховатися екологічна катастрофа, створена ще за часів холодної війни. Вчені попереджають, що танення льодовиків здатне оголити небезпечні військові відходи, які десятиліттями вважалися "назавжди похованими". Про це пише Unilad.

Йдеться про занедбану американську військову базу, виявлену 2024 року під час планового радіолокаційного обльоту, проведеного NASA. На знімках фахівці помітили масивну структуру, що проступає крізь крижаний щит Гренландії, який стрімко відступає через зміну клімату.

"Місто під льодом", про яке забули

Об'єкт виявився легендарною базою Кемп Сентрі, побудованою 1960 року на глибині до 35 метрів під льодом. У розпал ядерного протистояння США і СРСР її задумували як автономне підлідне поселення на випадок глобальної катастрофи.

Відео дня

Всередині були житлові модулі, церква, медичний пункт і навіть невеликий ядерний реактор. На базі одночасно мешкали військові та вчені, які випробовували технології будівництва та життя в екстремальних умовах Арктики.

Таємний проєкт холодної війни

Кемп Сентрі був частиною надсекретного плану Проєкт "Крижаний черв'як", який передбачав розміщення під льодом пускових установок для ядерних ракет. Документи щодо проєкту були розсекречені лише 1996 року.

Усередині були житлові модулі, церква, медичний пункт і навіть невеликий ядерний реактор Фото: US Army

Однак реальність виявилася більш суворою. Рух льодовиків деформував тунелі, інфраструктура швидко ставала непридатною, а проблеми з каналізацією зробили перебування на базі майже неможливим. Через сім років об'єкт був остаточно занедбаний.

Що залишилося під льодом

Проблема в тому, що разом із базою під крижаним щитом залишилися тисячі тонн небезпечних відходів. За оцінками міжнародної групи вчених, які співпрацюють із CIRES, на території колишнього табору накопичилося близько 9 200 тонн сміття.

Серед них:

радіоактивні матеріали від ядерного реактора;

близько 200 000 літрів дизельного палива;

різні хімічні речовини.

У середині XX століття вважалося, що лід стане надійним і вічним сховищем. Сьогодні це припущення "тріщить по швах".

Разом із базою під крижаним щитом залишилися тисячі тонн небезпечних відходів Фото: US Army

Клімат прискорює загрозу

За словами кліматолога Джеймса Вайта з Університету Колорадо (США), зміна клімату різко прискорює процеси, які раніше здавалися неймовірно повільними.

"Зміна клімату буквально втиснула педаль газу в підлогу. Питання лише в тому, чи станеться це через сотні, тисячі або десятки тисяч років, але трапиться це точно швидше, ніж очікувалося", — зазначає вчений.

У міру танення льодовиків радіоактивні та хімічні речовини можуть потрапити в навколишнє середовище, а потім і в арктичні екосистеми та світовий океан.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Будівельники знайшли таємний бункер Другої світової. На тлі знахідки експерти зазначають, що дедалі більше людей будують приватні сховища і роблять запаси на випадок катастроф.

Чоловік під своїм будинком знайшов бункер часів Другої світової. Він розповів, що випадково натрапив на секретний простір, коли помітив незвичайний механізм за книжковою полицею в бібліотеці.

Також стало відомо, що дослідники показали, що приховують лабіринти столітньої давнини під Києвом. Ці підземелля захищають місто від зсувів ґрунту, зберігають легенди, сталактити та унікальну історію, яку можна побачити на екскурсіях із провідником.