Таємні підземелля Києва: дослідники показали, що приховують лабіринти столітньої давнини

Під Києвом прихована розгалужена мережа дренажних штолень. Ці підземелля захищають місто від зсувів, зберігають легенди, сталактити та унікальну історію, яку можна побачити на екскурсіях із провідником.

Київ стоїть на крутих пагорбах, і саме завдяки роботі інженерів столиці вдалося уникнути небезпечних зсувів. Щоб захистити жителів, у місті ще багато десятиліть тому створили складну мережу дренажних штолень. Це цілі кілометри підземних галерей, які відводять ґрунтові води і непомітно підтримують стійкість схилів. Про це пише Фокус, з посиланням на сайт екскурсій підземним Києвом Urbe Tour.

Сьогодні ці тунелі стали не тільки інженерним дивом, а й справжніми хранителями історії. Деякі з них ведуть своє походження з ХІХ століття, інші ж з часів Російської імперії. Всередині можна побачити сталактити, підземні водоспади і навіть кажанів.

Відео дня

Практично весь центр Києва пронизаний дренажними штольнями. Вони влаштовані ярусами, сходяться в колодязях-водоспадах і мають десятки виходів на поверхню. Найбільш розгалуженою є Аскольдова система, розташована в районі станції метро Арсенальна.

Більшість ДШС побудовані за єдиним принципом. Це трапецієподібні тунелі з бетонних ребер. У старіших ділянках трапляються аркові склепіння — яскравий приклад інженерії початку XX століття. Однією з таких систем є Микільська ДШС, побудована 1916 року, яка зберегла історичні елементи, включно з цеглою із заводськими вензелями.

Усі підземелля перебувають під наглядом Спеціального управління протизсувних підземних робіт. Інженери регулярно обстежують тунелі, адже кожен із них є фактично штучною карстовою печерою, в яких за десятки років сформувалися сталактити, сталагміти та "печерні перли".

Микільська штольня: лабіринт із "царським" колодязем

Микільська штольня Фото: Facebook

Микільська ДШС, відома дигерам (дослідники штучних підземних споруд) як "ДШС №17", давно вважається однією з найбільш вражаючих київських штолень. Побудована понад століття тому, вона досі зберігає міцність і структуру.

Тут розташована двоярусна система, на другий рівень якої можна піднятися тільки через шестиметровий колодязь. Поруч розташовуються дві нові штольні ШС 17-біс, створені для розвантаження історичної частини.

Справжньою перлиною вважається 22-метровий Царський колодязь, куди потрапляє вода з Аскольдової системи перед тим, як піти в Дніпро каскадною галереєю. За словами дослідників, потоки, відлуння і вологе повітря створюють атмосферу справжньої підземної річки.

Аскольдова ДШС: тунелі XIX століття

Якщо ви помічали масивні металеві двері на київських схилах над Дніпром, то, найімовірніше, бачили вхід до Аскольдової дренажної системи. Вона відводить ґрунтові води зі схилів, запобігаючи руйнуванню та зсувам.

Частина цих тунелів була побудована ще в XIX столітті. У найстаріших ділянках збереглися кам'яні стіни і склепіння, а новіші сегменти виглядають як сучасні тунелі метро, зроблені з гладких бетонних тюбінгів.

За легендами, Аскольдова ДШС пережили воєнні події Фото: tripadvisor

За легендами, ці підземелля пережили військові події, приховували секретні ходи та стали свідками безлічі маловідомих сторінок міської історії.

Микільська та Аскольдова штольні раніше були доступні для екскурсій з досвідченими провідниками. Тут можна було побачити справжні сталактити, почути шум підземного водоспаду і відчути подих міста з боку, який рідко помічають.

Раніше Фокус повідомляв, що будівельники знайшли таємний бункер Другої світової. На тлі знахідки експерти зазначають, що дедалі більше людей будують приватні сховища і роблять запаси на випадок катастроф.

Також стало відомо, що чоловік під своїм будинком знайшов бункер часів Другої світової. Він розповів, що випадково натрапив на секретний простір, коли помітив незвичайний механізм за книжковою полицею в бібліотеці.