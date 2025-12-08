Тайные подземелья Киева: исследователи показали, что скрывают лабиринты столетней давности

Под Киевом скрыта разветвленная сеть дренажных штолен. Эти подземелья защищают город от оползней, хранят легенды, сталактиты и уникальную историю, которую можно увидеть на экскурсиях с проводником.

Киев стоит на крутых холмах, и именно благодаря работе инженеров столице удалось избежать опасных оползней. Чтобы защитить жителей, в городе еще много десятилетий назад создали сложную сеть дренажных штолен. Это целые километры подземных галерей, которые отводят грунтовые воды и незаметно поддерживают устойчивость склонов. Об этом пишет Фокус, со ссылкой на сайт экскурсий по подземному Киеву Urbe Tour.

Сегодня эти тоннели стали не только инженерным чудом, но и настоящими хранителями истории. Некоторые из них ведут свое происхождение с XIX века, другие же со времен Российской империи. Внутри можно увидеть сталактиты, подземные водопады и даже летучих мышей.

Відео дня

Практически весь центр Киева пронизан дренажными штольнями. Они устроены ярусами, сходятся в колодцах-водопадах и имеют десятки выходов на поверхность. Самой разветвленной является Аскольдова система, расположенная в районе станции метро Арсенальная.

Большинство ДШС построены по единому принципу. Это трапециевидные тоннели из бетонных ребер. В более старых участках встречаются арочные своды — яркий пример инженерии начала XX века. Одной из таких систем является Никольская ДШС, построенная в 1916 году и сохранившая исторические элементы, включая кирпичи с заводскими вензелями.

Все подземелья находятся под наблюдением Специального управления противооползневых подземных работ. Инженеры регулярно обследуют тоннели, ведь каждый из них является фактически искусственной карстовой пещерой, в которых за десятки лет сформировались сталактиты, сталагмиты и "пещерный жемчуг".

Никольская штольня: лабиринт с "царским" колодцем

Никольская штольня Фото: Facebook

Никольская ДШС, известная диггерам (исследователи искусственных подземных сооружения) как "ДШС №17", давно считается одной из самых впечатляющих киевских штолен. Построенная более века назад, она до сих пор сохраняет прочность и структуру.

Здесь находится двухъярусная система, на второй уровень которой можно подняться только через шестиметровый колодец. Рядом располагаются две новые штольни ШС 17-бис, созданные для разгрузки исторической части.

Настоящей жемчужиной считается 22-метровый Царский колодец, куда попадает вода из Аскольдовой системы перед тем, как уйти в Днепр каскадной галереей. По словам исследователей, потоки, эхо и влажный воздух создают атмосферу настоящей подземной реки.

Аскольдова ДШС: тоннели XIX века

Если вы замечали массивные металлические двери на киевских склонах над Днепром, то, скорее всего, видели вход в Аскольдову дренажную систему. Она отводит грунтовые воды со склонов, предотвращая разрушения и оползни.

Часть этих тоннелей была построена еще в XIX веке. В самых старых участках сохранились каменные стены и своды, а более новые сегменты выглядят как современные тоннели метро сделанные из гладких бетонных тюбингов.

По легендам, Аскольдова ДШС пережили военные события Фото: tripadvisor

По легендам, эти подземелья пережили военные события, скрывали секретные ходы и стали свидетелями множества малоизвестных страниц городской истории.

Никольская и Аскольдова штольни раньше были доступны для экскурсий с опытными проводниками. Здесь можно было увидеть настоящие сталактиты, услышать шум подземного водопада и ощутить дыхание города со стороны, которую редко замечают.

Ранее Фокус сообщал, что строители нашли тайный бункер Второй мировой. На фоне находки эксперты отмечают, что все больше людей строят частные убежища и делают запасы на случай катастроф.

Также стало известно, что мужчина под своим домом нашел бункер времен Второй мировой. Он рассказал, что случайно наткнулся на секретное пространство, когда заметил необычный механизм за книжной полкой в библиотеке.