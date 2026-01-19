Дом над рекой: как выглядит самый длинный обитаемый мост в мире (видео)

В самом центре немецкого города Эрфурт находится мост, который давно перестал быть просто переправой. На нем живут люди, работают художники и варят кофе.

Речь идет о "Крамербрюкке", средневековом арочном мосте, признанном объектом культурного наследия. Он считается самой длинной полностью обитаемой мостовой застройкой в Европе. Сегодня на нем постоянно проживает около 80 человек, а вдоль узкой каменной дороги тянутся галереи, кафе и небольшие бутики. Об этом пишет Express.

От дерева к камню

Длина моста составляет 125 метров. Изначально он был деревянным, но после разрушительного пожара в 1325 году его перестроили из камня. Самые ранние упоминания о "Крамербрюкке" относятся к 1156 году. В документах постройка фигурирует под названием Pons rerum venalium, что переводится как "Мост подношений" или "Мост товаров".

Сооружение опирается на шесть массивных песчаниковых арок, а в основании свай скрыты подземные своды. Внешний облик моста сейчас является результатом вековых перестроек, в котором легко заметить элементы готики, ренессанса и барокко. Изначально на мосту располагались 62 узких дома, но со временем их объединили, и сегодня сохранилось 32 здания.

"Крамербрюкке" пересекает реку Гера и в Средние века был важнейшей торговой артерией города. Именно на этом мосту купцы продавали дорогие ткани, специи и ювелирные изделия, благодаря чему его назвали "Купеческим".

Современные реставрационные проекты позволили сохранить исторический облик и при этом адаптировать мост к жизни в 21 веке Фото: Wikipedia

Церкви на концах моста

Когда-то на обоих концах моста стояли церкви. На востоке сохранилась Церковь Святого Эгидия, с башни которой открывается панорамный вид старый город. Ее шпиль поднимается на высоту 33 метров. Западная же церковь Святого Бенедикта после Реформации утратила религиозное значение и была снесена в начале 19 века.

За свою долгую историю мост пережил несколько крупных пожаров и серьезные повреждения в 20 веке. После войн сооружение неоднократно реставрировалось, а для разгрузки потока пешеходов рядом был построен дополнительная переправа. Современные реставрационные проекты позволили сохранить исторический облик и при этом адаптировать его к жизни в 21 веке.

Сегодня мост является своеобразным живым музеем под открытым небом. Там продают керамику, изделия из выдувного стекла, резьбу по дереву, украшения ручной работы, антиквариат и ткани с традиционным тюрингским синим принтом. Ароматы местных деликатесов смешиваются с запахом свежего кофе, напоминая, что "Крамербрюкке" по-прежнему остается местом торговли, общения и повседневной жизни, как и много веков назад.

