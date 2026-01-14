Пережил катастрофу: туристка посетила город, о котором все забыли (фото)

Туристка и журналистка Кэти Оборн посетила древний город Геркуланум на юге Италии, который сохранился после извержения вулкана Везувий почти две тысячи лет назад.

Путешественница рассказала о поездке в один из самых необычных уголков Италии. Им стал древний город Геркуланум, который словно остановился во времени после катастрофы почти двухтысячелетней давности. Об этом пишет Express.

По словам журналистки и туристки Кэти Оборн, место одновременно пугает и притягивает, возможно поэтому она хотела бы вернуться туда снова.

Италия давно славится своими историческими улицами, пейзажами и архитектурой, почти не изменившимися за века. Но Геркуланум выделяется даже на этом фоне. Добраться до него легко, что порадовало туристку. Девугка просто сошла на станции Ercolano Scavi, следуя поездом из Сорренто в Неаполь.

Город, застывший во времени

Когда-то Геркуланум был богатым и ухоженным римским городом. Все изменилось в 79 году нашей эры, когда произошло разрушительное извержение вулкана Везувий. Потоки лавы и пепла накрыли город за считанные мгновения, навсегда сохранив улицы, дома и быт его жителей.

Современный Эрколано рядом с руинами древнего города Фото: Express

Везувий виден из многих точек региона, но именно над Геркуланумом он выглядит особенно зловеще. Последнее извержение произошло в 1944 году и унесло жизни мирных жителей, поэтому атмосфера здесь ощущается тревожной даже сегодня.

Путешественница решила не подниматься на вершину вулкана и осталась у подножия, сосредоточившись на прогулке по древнему городу, где трагедия ощущается буквально в каждом камне.

Удивительная сохранность

Парадоксально, но именно катастрофа сделала Геркуланум уникальным. В отличие от Помпеев, здесь сохранились не только стены, но и вторые этажи зданий, деревянные двери, балки крыш, мебель и даже остатки еды.

Древняя мозаика в Геркулануме Фото: Express

Мозаики и фрески поражают детализацией и цветами, а каменные печи с обугленными буханками хлеба позволяют буквально заглянуть в повседневную жизнь древних римлян. По словам туристки, это заставляет задуматься о том, насколько бережно люди относились к своему окружению две тысячи лет назад.

За последние годы археологи раскопали новые участки города, включая человеческие останки, найденные у древней береговой линии. Посетители признаются, что увидеть это вживую куда тяжелее, чем на фотографиях в интернете, ведь эмоции оказываются гораздо сильнее.

Город после катастрофы

Многие туристы называют Геркуланум менее многолюдной, но более впечатляющей альтернативой Помпеям. Здесь можно спокойно рассматривать детали, не торопясь и не пробираясь сквозь толпы.

Фонтан, который сохранился после катастрофы Фото: Express

По словам путешественницы и других посетителей, Геркуланум дарит редкое сочетание тишины, истории и мощного эмоционального воздействия. Он меньше известных туристических локаций, но именно это делает его особенно запоминающимся.

