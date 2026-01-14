Пережив катастрофу: туристка відвідала місто, про яке всі забули (фото)

Туристка і журналістка Кеті Оборн відвідала стародавнє місто Геркуланум на півдні Італії, яке збереглося після виверження вулкана Везувій майже дві тисячі років тому.

Мандрівниця розповіла про поїздку в один із найнезвичайніших куточків Італії. Ним стало стародавнє місто Геркуланум, яке немов зупинилося в часі після катастрофи майже двохтисячолітньої давнини. Про це пише Express.

За словами журналістки і туристки Кеті Оборн, місце одночасно лякає і притягує, можливо тому вона хотіла б повернутися туди знову.

Італія давно славиться своїми історичними вулицями, краєвидами та архітектурою, що майже не змінилися за століття. Але Геркуланум виділяється навіть на цьому тлі. Дістатися до нього легко, що порадувало туристку. Дівчина просто зійшла на станції Ercolano Scavi, прямуючи поїздом із Сорренто до Неаполя.

Місто, застигле в часі

Колись Геркуланум був багатим і доглянутим римським містом. Усе змінилося 79 року нашої ери, коли сталося руйнівне виверження вулкана Везувій. Потоки лави та попелу накрили місто за лічені миті, назавжди зберігши вулиці, будинки і побут його жителів.

Сучасний Ерколано поруч із руїнами стародавнього міста Фото: Express

Везувій видно з багатьох точок регіону, але саме над Геркуланумом він має особливо зловісний вигляд. Останнє виверження сталося 1944 року і забрало життя мирних жителів, тому атмосфера тут відчувається тривожною навіть сьогодні.

Мандрівниця вирішила не підніматися на вершину вулкана і залишилася біля підніжжя, зосередившись на прогулянці стародавнім містом, де трагедія відчувається буквально в кожному камені.

Дивовижне збереження

Парадоксально, але саме катастрофа зробила Геркуланум унікальним. На відміну від Помпеїв, тут збереглися не тільки стіни, а й другі поверхи будівель, дерев'яні двері, балки дахів, меблі та навіть залишки їжі.

Стародавня мозаїка в Геркуланумі Фото: Express

Мозаїки та фрески вражають деталізацією і кольорами, а кам'яні печі з обвугленими буханцями хліба дають змогу буквально зазирнути в повсякденне життя стародавніх римлян. За словами туристки, це змушує задуматися про те, наскільки дбайливо люди ставилися до свого оточення дві тисячі років тому.

За останні роки археологи розкопали нові ділянки міста, включно з людськими останками, знайденими біля стародавньої берегової лінії. Відвідувачі зізнаються, що побачити це наживо куди важче, ніж на фотографіях в інтернеті, адже емоції виявляються набагато сильнішими.

Місто після катастрофи

Багато туристів називають Геркуланум менш багатолюдною, але більш вражаючою альтернативою Помпеям. Тут можна спокійно розглядати деталі, не поспішаючи і не пробираючись крізь натовпи.

Фонтан, який зберігся після катастрофи Фото: Express

За словами мандрівниці та інших відвідувачів, Геркуланум дарує рідкісне поєднання тиші, історії та потужного емоційного впливу. Він менший за відомі туристичні локації, але саме це робить його особливо незабутнім.

