Жінка прокинулася вночі від шуму: те, що вона побачила, налякало мільйони (відео)

Звичайна ніч перетворилася на справжній кошмар для молодої жінки на ім'я Торі, коли дивний звук з ванної кімнати змусив її схопитися з ліжка о другій годині ночі.

Відео налякало мільйони людей з усього світу. Торі, відома в TikTok під ніком @moreliketoritilla, опублікувала ролик, а вже за кілька днів він набрав більше ніж 128 мільйонів переглядів, ставши одним із найстрашніших вірусних кліпів початку року.

На кадрах видно розбитий унітаз. Порцеляна тріснула знизу, а з щілини, що утворилася, стирчить і повільно ворушиться щось, підозріло схоже на змію. У тексті поверх відео Торі зізнається, що була "перелякана до смерті", коли побачила це серед ночі.

Багато глядачів спочатку подумали про гірше. Коментарі миттєво наповнилися здогадками про змій, щурів та інших істот, нібито здатних пробратися через каналізацію.

Однак розгадка виявилася менш містичною, хоча не менш тривожною.

Користувачі швидко вказали на ймовірного "винуватця". Ним став сантехнічний трос для прочищення труб, який якимось чином пробив порцеляну та опинився всередині унітазу.

Розбитий унітаз у ванній Фото: TikTok

Що сталося насправді

У компанії Mac 5 Services пояснили, що сантехнічні троси використовують для усунення глибоких засмічень, до яких не добираються вантузи. На кінці такого інструменту знаходиться спіралеподібний шнек, який обертається всередині труби і чіпляє сміття.

Іноді троси під'єднують до дрилі, і в цьому разі вони стають особливо потужними. Якщо використовувати їх неправильно або занадто агресивно, є ризик пошкодити сантехніку, включно з порцеляною унітаза. Саме це, вочевидь, і сталося в будинку Торі.

Реакція соцмереж

Навіть після пояснень ролик продовжив лякати людей:

"Воно виглядало як живе";

"Я відправила це своєму хлопцеві, який працює сантехніком. Він сказав, що це один із його головних страхів";

"Я не думаю, що це сантехнічний трос. Це точно якась змія, яка живе в каналізації";

"Уявіть, що дитина це побачила, і ніхто їй не повірив, і в неї залишився спогад про якусь істоту, що вилізла з унітаза, і вона житиме з цим усе життя".

