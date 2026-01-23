Колишній шпигун розповів, як спецслужби можуть підслуховувати через смартфон і телевізор (відео)

Наші гаджети роблять більше, ніж ми думаємо. Колишній співробітник ЦРУ зробив тривожну заяву про цифрову безпеку, яка звучить як сюжет серії "Чорне дзеркало".

Колишній аналітик розвідки Джон Кіріаку став гостем подкасту Diary of a CEO, який веде Стівен Бартлетт. У розмові він відверто розповів, наскільки вразливі пристрої, які люди щодня носять у кишенях і ставлять у себе вдома. Про це пише Unilad.

Кіріаку є єдиним співробітником ЦРУ, який отримав тюремний термін за викриття секретної програми "посилених допитів", включно з тортурами водою. Після публікації документів він провів два роки у федеральній в'язниці та ще кілька місяців під домашнім арештом.

Під час бесіди Бартлетт поставив запитання про цифрову безпеку і захист особистих даних. Відповідь експерта була прямою і лячною. За словами Кіріаку, сучасні гаджети не можна вважати захищеними за жодних умов.

Він підкреслив, що загрозу становлять не тільки американські спецслужби, а й структури інших країн (від Європи до Азії та Близького Сходу). За його словами, майже всі розвинені держави володіють технологіями злому і віддаленого доступу до пристроїв.

Фото: YouTube

Телевізори та приховані мікрофони

Окремо колишній розвідник згадав джерела, відомі як "Документи Притулку 7". Згідно з цими матеріалами, спецслужби здатні перетворювати розумні телевізори на пристрої для прослуховування навіть коли екран вимкнено.

Телевізор, за його твердженням, може вловлювати розмови в кімнаті й передавати їх віддалено. Кіріаку зазначив, що подібні технології існували ще десятиліття тому і лише стали досконалішими.

Автомобіль як зброя

Найтривожнішою прозвучала заява про можливості віддаленого втручання в електронні системи автомобілів. За словами ексспівробітника ЦРУ, комп'ютер автомобіля можна зламати дистанційно, аж до повної втрати управління.

Американець стверджує, що такі технології теоретично дають змогу спровокувати аварію, змінити траєкторію руху або вивести машину з ладу без фізичного контакту.

