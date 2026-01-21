Усе пішло не так: останні слова пілотів розкрили правду про катастрофу літака (відео)

Аудіозапис із кабіни пілотів знову привернув увагу до однієї з найтрагічніших авіакатастроф в історії США. Йдеться про катастрофу рейсу 587 авіакомпанії American Airlines, у якій загинули 265 осіб.

Інцидент стався на літаку Airbus A300-600, який вилетів 12 листопада 2001 року з міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку і прямував до Домініканської Республіки. Про цю історію згадує Lad Bible.

На борту перебували 251 пасажир і дев'ять членів екіпажу.

Майже одразу після зльоту в кабіні пілотів почалася нештатна ситуація. Літак зіткнувся з турбулентністю від борту, що йшов попереду, після чого управління стало стрімко погіршуватися. Менш ніж за три хвилини лайнер зазнав аварії, впавши на житловий район Белл-Гарбор у Квінсі. Усі, хто перебував на борту, а також п'ятеро людей на землі загинули.

Відео дня

Що показало розслідування

Розслідування встановило, що ключовою причиною катастрофи стало руйнування вертикального стабілізатора, елемента хвостового оперення, що відповідає за стійкість літака. За висновками експертів, це сталося через надмірні та різкі дії педалями керма напрямку у відповідь на турбулентність.

Втрата стабілізатора призвела до повної втрати керованості Фото: Wikipedia

Втрата стабілізатора призвела до повної втрати керованості, і екіпаж уже не мав можливості врятувати літак.

Останні секунди в кабіні

Аудіозапис зафіксував напружений діалог між 42-річним капітаном Едвардом Стейтсом і 34-річним другим пілотом Стеном Моліном. Чути, як пілоти намагаються впоратися з ситуацією, обмінюються короткими командами та закликами втриматися, перш ніж зв'язок раптово обривається.

Наслідки катастрофи рейсу 587 American Airlines Фото: NBC News

Запис обривається за миті до удару. У екіпажу нічого не вийшло змінити.

Пам'ять, яка не меркне

Катастрофа сталася всього через кілька тижнів після терактів 11 вересня, що зробило її особливо болючою для жителів Нью-Йорка.

У листопаді минулого року родичі загиблих знову зібралися, щоб вшанувати пам'ять жертв у річницю трагедії.

Колишній мер міста Eric Adams, виступаючи на церемонії, зазначив, що щорічні пам'ятні заходи допомагають сім'ям не тільки сумувати, а й згадувати життя, які було прожито, а не тільки втрачено.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Колишня стюардеса розкрила темний бік своєї роботи, через який її можуть звільнити. За її словами, за найменші "відхилення", від прищів до кількох зайвих кілограмів, співробітників можуть тимчасово відстороняти від польотів.

Пілот здивував соцмережі своєю зарплатою. За його словами, вона сильно залежить від авіакомпанії, типу літака, маршрутів і нальоту годин, тому реальна картина часто виявляється зовсім іншою.

Також стало відомо, що пілот спробував відключити двигуни літака, що ледь не призвело до катастрофи.