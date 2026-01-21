Все пошло не так: последние слова пилотов раскрыли правду о крушении самолета (видео)

Аудиозапись из кабины пилотов вновь привлекла внимание к одной из самых трагических авиакатастроф в истории США. Речь идет о крушении рейса 587 авиакомпании American Airlines, в котором погибли 265 человек.

Инцидент произошел на самолете Airbus A300-600, вылетевшем 12 ноября 2001 года из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и направлявшемся в Доминиканскую Республику. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

На борту находились 251 пассажир и девять членов экипажа.

Почти сразу после взлета в кабине пилотов началась нештатная ситуация. Самолет столкнулся с турбулентностью от впереди идущего борта, после чего управление стало стремительно ухудшаться. Менее чем через три минуты лайнер потерпел крушение, упав на жилой район Белл-Харбор в Квинсе. Все находившиеся на борту, а также пять человек на земле погибли.

Что показало расследование

Расследование установило, что ключевой причиной катастрофы стало разрушение вертикального стабилизатора, элемента хвостового оперения, отвечающего за устойчивость самолета. По выводам экспертов, это произошло из-за чрезмерных и резких действий педалями руля направления в ответ на турбулентность.

Потеря стабилизатора привела к полной утрате управляемости Фото: Wikipedia

Потеря стабилизатора привела к полной утрате управляемости, и экипаж уже не имел возможности спасти самолет.

Последние секунды в кабине

Аудиозапись зафиксировала напряженный диалог между 42-летним капитаном Эдвардом Стейтсом и 34-летним вторым пилотом Стеном Молином. Слышно, как пилоты пытаются справиться с ситуацией, обмениваются короткими командами и призывами удержаться, прежде чем связь внезапно обрывается.

Последствия крушения рейса 587 American Airlines Фото: NBC News

Запись обрывается за мгновения до удара. У экипажа ничего не получилось изменить.

Память, которая не меркнет

Катастрофа произошла всего через несколько недель после терактов 11 сентября, что сделало ее особенно болезненной для жителей Нью-Йорка.

В ноябре прошлого года родственники погибших вновь собрались, чтобы почтить память жертв в годовщину трагедии.

Бывший мэр города Eric Adams, выступая на церемонии, отметил, что ежегодные памятные мероприятия помогают семьям не только скорбеть, но и вспоминать жизни, которые были прожиты, а не только утрачены.

