Російські шпигуни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів Європи, — ЗМІ

Російські шпигуни купують нерухомість поблизу військових і цивільних об'єктів по всій Західній Європі, а потім перетворюють це майно на пункти координованого спостереження або штаби для таємних атак.

Російські спецслужби нібито придбали в десятках європейських держав житло, склади, покинуті школи і навіть цілі острови, пише The Telegraph.

"Використовуючи слабкі правові рамки, російські спецслужби купують нерухомість поблизу військових і цивільних об'єктів принаймні в дюжині європейських країн", — йдеться у матеріалі.

Придбані об'єкти росіяни планують використовувати як стартові майданчики для координованого спостереження, саботажу та таємних атак.

Діючі та колишні офіцери трьох європейських розвідувальних агентств розповіли журналістам, що вони бояться, що Росія вже може мати вибухівку, дрони, зброю та агентів під прикриттям на деяких з цих об'єктів. Не виключено, що в кризовій ситуації Росія буде готова їх залучити, зокрема, згадуються підпали в Лондоні та Варшаві, а також бомби в посилках та замахи на вбивства.

Відео дня

За даними видання, деякі представники західної розвідки бояться, що ці інциденти можуть бути лише "тестовими запусками".

В розвідці не виключають, що замість того, щоб розпочати звичайний військовий напад, Кремль може спробувати перевірити рішучість НАТО в "сірій зоні". Для цього Росія може організувати атаки більшого масштабу, щоб паралізувати транспортні, комунікаційні та енергетичні мережі.

"Кампанія з саботажу менш імовірно призведе до консенсусу щодо застосування статті 5, ніж звичайна російська військова операція", — зазначив один із неназваних співрозмовників видання.

Автори матеріалу підкреслили, що Москву також підозрюють в використанні шпигунських кораблів та суден тіньового флоту для того, щоб розміщувати датчики та вибухівку з дистанційним підривом поблизу підводних кабелів у водах Великобританії та інших місцях.

У статті наголошується, що купуючи нерухомість поряд з військовими базами та важливою цивільною інфраструктурою, Росія може переслідувати подібну стратегію й на суші.

Нагадаємо, колишній шпигун розповів, як спецслужби можуть підслуховувати через смартфон і телевізор.

Фокус також писав про те, що Росія полює на європейські супутники в космосі.