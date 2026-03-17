Оплот російського шпигунства: як РФ в Австрії стежить за всією Європою

Австрія не переслідує за шпигунську діяльність проти інших країн, тому Відень залишається найбільшим центром російського шпигунства в Європі.

Інші європейські країни вислали загалом сотні російських дипломатів після початку повномасштабної війни в Україні, але в Австрії їх зараз працює приблизно 500, і приблизно третина, за оцінками влади країни, займаються розвідкою, повідомляє Financial Times.

І на це вказує той факт, що за останні два роки на дахах будівель, що належать Росії, — як дипломатичних, так і ні, — з'явилося безліч антен і систем стеження.

"Це одна з наших головних проблем, пов'язаних із російською діяльністю тут. Ми знаємо, що вони використовують наявне у них обладнання для перехоплення урядових і військових комунікацій НАТО. Відень набув для них величезного значення... це їхній центр у Європі", — сказав один високопоставлений європейський дипломат, який працює у Відні.

Росіяни поставили засоби стеження на всі свої будівлі у Відні

За словами офіційних осіб та експертів, з Відня Росія веде стеження не тільки за супутниковими та електронними комунікаціями в Європі, а й на Близькому Сході та в Африці.

Навіть австрійська служба внутрішньої розвідки (DSN) нещодавно попередила, що "технічні можливості та адаптивна структура станцій радіоелектронної розвідки Російської Федерації у Відні являють собою значну загрозу безпеці у сфері контррозвідки".

Сама поява супутникових тарілок не є дивною, оскільки всі посольства ставлять їх для зв'язку зі своїми столицями, але російські антени активно використовують для наведення на різні супутники, розповів співробітник однієї із західних спецслужб у Відні, додавши, що для зв'язку з Москвою антени не потребують переорієнтації.

Так, напередодні Мюнхенської конференції з безпеки в лютому одна з найбільших таких антен була переорієнтована, а на наступний день після закінчення конференції повернулася на колишнє місце.

Джерело також повідомило, що за останні два роки західні спецслужби відстежили встановлення нових антен та інших незвичайних пристроїв на дахах російських будівель. Одне з головних таких місць — найбільший російський комплекс у Відні, розташований на березі Дунаю, який називається Russencity ("Російське місто"). Розташований на східному березі Дунаю, комплекс "Русское місто" займає територію в дев'ять акрів, оточену огорожею з посиленою охороною, що включає в себе кілька житлових будинків і школу для дітей російських дипломатів.

У центрі комплексу розташована шестиповерхова восьмикутна будівля, в якій розміщується російська місія при ООН, а дах вкритий супутниковими антенами. Комплекс замовив Юрієм Андроповим, багаторічним главою КДБ, який деякий час очолював Радянський Союз. За словами історика шпигунства Томаса Ріглера, його спроектував міський архітектор Москви як "підкреслення стратегічної важливості Відня" і роль "шпигунського лігва" була від початку "закладена в його конструкцію".

масивна будівля Russencity була побудована для шпигунства

Інвестиції окупилися. У той час як російські агенти перебувають під величезним тиском в інших частинах Європи, Відень став для них процвітаючим містом.

Еріх Мехель, представник NomenNescio — колективу місцевих спеціалістів у галузі електронних комунікацій, каже, що це дуже вдале місце, бо за 100 з гаком кілометрів на схід розташована одна з головних супутникових станцій Європи, каже. А в самому Відні розташовані представництва багатьох міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ та ОПЕК.

У 2023 році в австрійському посольстві РФ значилося понад 180 акредитованих дипломатів, третина яких також, за оцінками західних спецслужб, використовувала свій статус для збору розвідувальної інформації. Місцевий закон дозволяє переслідувати лише за діяльність, яка "завдає шкоди Австрії".

Австрія нейтральна і не є членом НАТО, але останніми роками докладає значних зусиль для відновлення відносин у сфері безпеки з іншими європейськими країнами. Частиною цих зусиль стало визнання — принаймні, за зачиненими дверима — того, що Росія являє собою спільну загрозу.

Можливо, дипломатична висилка не розглядається, але, як заявив один австрійський співробітник служби безпеки, це не означає, що немає інших способів, за допомогою яких Австрія може допомогти стримувати і припиняти діяльність Росії, ворожу європейським інтересам.

У розвідці, додав він, іноді краще спостерігати, ніж діяти.

