Хотел убить офицера ВСУ: СБУ задержала балканского киллера, которого наняли агенты РФ (видео)

Российского агента, который прибыл в Одессу из одной из стран на Балканах, задержали "на горячем", когда он с пистолетом пытался "ликвидировать" свою цель.

Департамент контрразведки СБУ совместно с Управлением Службы безопасности в Одесской области сорвал попытку россиян осуществить заказное убийство офицера Военно-Морских Сил ВСУ. О деле подробно рассказал представитель СБУ Артем Дехтяренко.

СБУ задержала киллера, завербованного Россией

Как установило расследование, в день покушения киллер с пистолетом и двумя снаряженными магазинами занял позицию возле выезда из жилого комплекса, где проживает украинский офицер.

Киллер делал вид, что ремонтирует велосипед, надел балаклаву и ждал появления автомобиля, за рулем которого находился военнослужащий. Когда авто приблизилось к выезду, агент бросил велосипед под колеса машины и пытался открыть огонь по водителю.

Задержали киллера возле ЖК, где он устроил засаду Фото: СБУ

В этот момент киллер был задержан оперативной группой контрразведки и спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которая уже длительное время следила за киллером и документировала каждый его шаг.

По материалам следствия, задание врага выполнял завербованный российскими спецслужбистами 37-летний житель одной из Балканских стран.

В феврале 2026 года иностранец под видом туриста прибыл в столицу Украины, а затем поехал в Одессу выполнять российский заказ.

По прибытии в Одессу балканец получил от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого забрал пистолет с глушителем и патронами. Далее наемник отслеживал основные места пребывания и маршруты движения потенциальной жертвы, после чего согласовал с россиянами локацию запланированного покушения.

Киллера россияне завербовали в одной из балканских стран Фото: СБУ

Для конспирации киллер регулярно менял адреса одесских арендованных квартир и гостиничных номеров.

Следователи Службы безопасности сообщили иностранцу о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет за решеткой.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством областной прокуратуры.

