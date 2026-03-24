Готовили убийство Стерненко и Богданова: СБУ накрыла сеть ГРУ РФ и ликвидировала киллера

Военная контрразведка, Главное следственное управление, спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности и сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях сорвали новую попытку российских спецслужб совершить серию заказных убийств в Украине.

Правоохранительные органы при координации первого заместителя СБУ Александра Поклада обезвредили агентурно-боевую группу Главного разведывательного управления РФ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ), сообщили в ведомстве.

Во время задержания был ликвидирован киллер, который сопротивлялся. Более 10 других участников ячейки заключены под стражу.

По информации силовиков, фигуранты готовили в Украине убийства известных людей. Среди них – советник Министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а такде бывший офицер ФСБ Илья Богданов, который с 2014 года воюет за Украину.

Правоохранители установили, что, готовясь к убийствам, фигуранты отслеживали адреса и маршруты передвижения военных и публичных лиц, затем отправляли собранные данные руководителю группы (резиденту). Им оказался завербованный ГРУ судебный эксперт из Полтавы, который обобщал развединформацию и "отчитывался" перед российской спецслужбой. Затем россияне напрямую передавали данные потенциальных жертв агенту-ликвидатору, в частности адреса проживания и маршруты движения "целей".

Киллер —выходец из временно оккупированной части территории Донецкой области, где прошел боевую подготовку на базе ГРУ России и впоследствии был переправлен на подконтрольную Украине территорию.

Кадрі допроса одного из подозреваеміх

Он должен был изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) и заложить их под автомобили жертв или возле их жилья. В случае "неудачного" подрыва киллер получил указание от куратора из России расстреливать пострадавших в упор.

Во время обысков у фигурантов изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, диктофоны, компьютерная техника и камеры видеонаблюдения с доказательствами работы на российские спецслужбы.

Предотвратить убийства и разоблачить сеть удалось благодаря внедрению "крота" в ряды врага и активной работе контрразведчиков УСБУ в Полтавской области, комплекса оперативно-боевых мероприятий на временно оккупированной территории.

Сейчас все службы выведены на подконтрольную территорию и находятся в безопасности.

Задержанным инкриминируют сразу несколько тяжелых статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту, совершенная по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сергей Стерненко уже прокомментировал успешную операцию украинских спецслужб.

"Спасибо СБУ. Со мной все хорошо. В отличие от киллера. россия должна сгореть", — написал он.

Что касается Ильи Богданова, военнослужащего Российского добровольческого корпуса при ГУР Минобороны Украины, то он на днях сообщил, что его рукоположили в диаконы ПЦУ. По его словам, хиротонию совершил митрополит Александр (Драбинко).

"Во всяком случае, я пока еще действующий военнослужащий: рукоположился и обратно в сектор, хотя теперь уже без права убивать. Здесь без вариантов. Но, как говорится, с этим у меня план выполнен. Послужив мечом, теперь послужу словом", — написал он.

Богданов также обратился к спецслужбам РФ, которые охотятся на него:

"Товарищи из фсб желающие всё время меня ликвидировать вы должны учесть , что для всего мира православия и в принципе христианского мира это будет теперь именно история покушения не на какого-то там деятеля в прошлом, а на клирика православной церкви. Так что я за вас, гонители, помолюсь, зла не держу, но теперь это для вас генерирует больше рисков, минусов и политических проблем, а для меня — возможность быть официальным мучеником, шагнуть на икону как покровителю какому-то".

Напомним, украинские военные контрразведчики разоблачили и арестовали "двойного агента", который одновременно сливал данные для ФСБ России, а также для разведки пограничной службы Беларуси.

Также СБУ задержала агента РФ, который готовил ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса Андрею Билецкому.