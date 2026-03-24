Готували вбивство Стерненка і Богданова: СБУ накрила мережу ГРУ РФ і ліквідувала кілера

Військова контррозвідка, Головне слідче управління, спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки та співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях зірвали нову спробу російських спецслужб здійснити серію замовних убивств в Україні.

Правоохоронні органи за координації першого заступника СБУ Олександра Поклада знешкодили агентурно-бойову групу Головного розвідувального управління РФ (зараз Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ), повідомили у відомстві.

Під час затримання було ліквідовано кілера, який чинив опір. Понад 10 інших учасників осередку взяті під варту.

За інформацією силовиків, фігуранти готували в Україні вбивства відомих людей. Серед них — радник Міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також колишній офіцер ФСБ Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.

Правоохоронці встановили, що, готуючись до вбивств, фігуранти відстежували адреси та маршрути пересування військових і публічних осіб, потім надсилали зібрані дані керівнику групи (резиденту). Ним виявився завербований ГРУ судовий експерт із Полтави, який узагальнював розвідувальну інформацію і "звітував" перед російською спецслужбою. Потім росіяни напряму передавали дані потенційних жертв агенту-ліквідатору, зокрема адреси проживання та маршрути руху "цілей".

Кілер — виходець із тимчасово окупованої частини території Донецької області, де пройшов бойовий вишкіл на базі ГРУ Росії і згодом був переправлений на підконтрольну Україні територію.

Кадри допиту одного з підозрюваних

Він мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) і закласти їх під автомобілі жертв або біля їхнього житла. У разі "невдалого" підриву кілер отримав вказівку від куратора з Росії розстрілювати постраждалих впритул.

Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, диктофони, комп'ютерну техніку та камери відеоспостереження з доказами роботи на російські спецслужби.

Запобігти вбивствам і викрити мережу вдалося завдяки проникненню "крота" в лави ворога та активній роботі контррозвідників УСБУ в Полтавській області, комплексу оперативно-бойових заходів на тимчасово окупованій території. Наразі всі служби виведені на підконтрольну територію і перебувають у безпеці.

Затриманим інкримінують одразу кілька важких статей Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (підготовка до терористичного акту, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сергій Стерненко вже прокоментував успішну операцію українських спецслужб.

"Дякую СБУ. Зі мною все добре. На відміну від кілера. росія повинна згоріти", — написав він.

Що стосується Іллі Богданова, військовослужбовця Російського добровольчого корпусу при ГУР Міноборони України, то він днями повідомив, що його висвятили в диякони ПЦУ. За його словами, хіротонію здійснив митрополит Олександр (Драбинко).

"У всякому разі, я поки що чинний військовослужбовець: висвятився і назад у сектор, хоча тепер уже без права вбивати. Тут без варіантів. Але, як то кажуть, із цим у мене план виконано. Послуживши мечем, тепер послужу словом", — написав він.

Богданов також звернувся до спецслужб РФ, які полюють на нього:

"Товариші з ФСБ, які бажають весь час мене ліквідувати, ви маєте врахувати, що для всього світу православ'я і в принципі християнського світу це буде тепер саме історія замаху не на якогось там діяча в минулому, а на клірика православної церкви. Тож я за вас, гонителі, помолюся, зла не тримаю, але тепер це для вас генерує більше ризиків, мінусів і політичних проблем, а для мене — можливість бути офіційним мучеником, зробити крок на ікону як покровителю якомусь".

