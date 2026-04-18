Труханов подал иск к Зеленскому: требует отменить указ о лишении гражданства

Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов обратился с иском в Верховный суд Украины против президента Владимира Зеленского. Он хочет признать указ о лишении его украинского гражданства незаконным и отменить его.

Исковое заявление Труханова состоит из 986 страниц, сообщил он в своем Telegram.

По его словам, он публично обращался к Зеленскому и соответствующим органам, но не получил никакой реакции от него, и поэтому решил пойти в суд.

В свой иск Труханов включил официальные материалы, проверенные НАБУ, материалы, полученные его адвокатами на суде, и официальные ответы от иностранных адвокатов.

Бывший мэр Одессы утверждает, что в частности имеет полученный через международных адвокатов ответ от Италии о том, что он никогда не имел гражданства РФ.

"Более того, сама РФ с 2014 года официально отрицает, что я являюсь их гражданином. Но наши органы почему-то решили иначе. И самое абсурдное то, что СБУ до последнего, даже после указа о прекращении гражданства, не видела никаких нарушений и не отменяла мой доступ к государственной тайне. Это решение, по моему мнению, принималось спонтанно. Меня никто не вызывал, никто не выслушал, никто не брал никаких объяснений. Просто был издан указ", — отметил Труханов.

По его словам, суд уже 9 апреля, на следующий день после подачи иска, открыл производство. Также ВСУ решил привлечь на сторону ответчика Государственную миграционную службу и Управление миграционной службы в Одесской области.

"Я украинец по рождению. Я родился, жил и работал в Одессе. С 2014 года я помогал Вооруженным Силам Украины как за свой счет, так и благодаря своей должности городского головы. Я не пропустил почти ни одного прилета по нашему городу, чтобы быть рядом с людьми. А сегодня меня фактически лишили возможности заниматься любой общественной или профессиональной деятельностью", — подчеркнул бывший городской голова Одессы.

Он также отметил, что не хотел доводить ситуацию до дела против президента, однако "перед законом должны быть все равны".

Напомним, что Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова украинского гражданства 14 октября 2025 года. Президент заявил, что получил подтверждение наличия российского гражданства и подписал соответствующий указ.

В ответ 15 октября Геннадий Труханов сообщил, что будет оспаривать в суде решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства.

28 октября Труханову вручили подозрение и провели обыски в домах его заместителей. Экс-мэру Одессы инкриминируют непринятие мер во время наводнения в городе 30 сентября, из-за чего погибли по меньшей мере 10 человек, пишет "Украинская правда".

20 января Печерский районный суд Киева пересмотрел меру пресечения по делу бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. Суд принял решение отменить круглосуточный домашний арест и заменил его на более мягкую меру. В частности, ему изменили меру пресечения на личное обязательство и сняли электронный браслет.

В конце марта также стало известно, сколько пенсии получает Труханов. Выяснилось, что бывший глава Одессы имеет большую пенсию, чем 85% украинцев.