Труханов заявил, что остается мэром Одессы несмотря на указ Зеленского: обещает судиться (видео)

Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что будет оспаривать в суде решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства. Он подчеркнул, что остается действующим мэром до момента принятия официального решения городским советом.

Как сообщает "Радио Свобода", во время общения с журналистами, Геннадий Труханов заявил, что намерен обратиться в суд, поскольку считает обвинения в наличии российского гражданства безосновательными.

"Я не передумал обращаться в суд. У меня не было и нет российского гражданства. Все соответствующие документы есть, поэтому будем бороться", — сказал городской голова.

Общение Геннадия Труханова с журналистами

Чиновник раскритиковал информацию Службы безопасности Украины, по которой якобы существует подтверждение его гражданства РФ. По словам Труханова, в 2020 году российская сторона якобы предоставила ответ на запрос по этому вопросу.

"Если в 2020 году была такая бумага, то почему тогда не было проверок или подобного указа? Я уверен, что тогда никаких подтверждений не нашли. Почему сегодня ссылаются на этот документ — вопрос риторический", — заявил мэр Одессы.

Труханов также напомнил, что в рамках дела завода "Краян" в 2018 году Национальное антикоррупционное бюро Украины направляло запрос о его гражданстве из-за риска возможного выезда за границу. По его словам, тогда суд получил официальный ответ об отсутствии у него российского паспорта.

"Это официальный ответ, который зачитали в Малиновском райсуде Одессы. Поэтому если в 2020 году появился другой документ — это фейк, полученный незаконным способом", — добавил он.

Мэр сообщил, что намерен обратиться к правительству Соединенных Штатов с просьбой подать запрос о проверке информации о гражданстве, поскольку между Украиной и Россией отсутствуют дипломатические отношения.

"Я сегодня остаюсь мэром города. Это 9 статья местного самоуправления. Пока не будет принята соответствующая информация на сессии депутатами, я продолжаю выполнять свои обязанности", — подытожил Труханов.

