Одесскую городскую военную администрацию возглавил Сергей Лысак, — СМИ (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Лысака главой Одесской городской военной администрации. Ранее он возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию. Об этом сообщила ТСН со ссылкой на собственные источники в эфире телемарафона "Единые новости".

Как сообщает ТСН, Владимир Зеленский объявил о создании Одесской городской военной администрации во время вечернего обращения 14 октября.

Указ президента о создании ОМВА Фото: Скриншот

После этого именно Сергея Лысака начали называть главным претендентом на новую должность. На следующий день президент официально подписал указ о его назначении.

Кто такой Сергей Лысак

Сергей Лысак имеет многолетний военный опыт и с первых лет российско-украинской войны участвует в боевых действиях. В марте 2022 года ему присвоено звание бригадного генерала. С февраля 2023 года Лысак возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию. По данным источников, после его перехода в Одессу обязанности главы Днепропетровской ОВА временно будет исполнять первый заместитель Владислав Гайваненко.

Городская военная администрация, согласно украинскому законодательству, создается только на период военного положения. Ее задача — обеспечение обороны, поддержание общественного порядка и выполнение функций местного самоуправления в случаях, когда городской совет не может осуществлять свои полномочия.

Напомним, 14 октября президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

