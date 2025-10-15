Одеську міську військову адміністрацію очолив Сергій Лисак, – ЗМІ (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Лисака головою Одеської міської військової адміністрації. Раніше він очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. Про це повідомила ТСН із посиланням на власні джерела в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як повідомляє ТСН, Володимир Зеленський оголосив про створення Одеської міської військової адміністрації під час вечірнього звернення 14 жовтня.

Указ президента про створення ОМВА Фото: Скриншот

Після цього саме Сергія Лисака почали називати головним претендентом на нову посаду. Наступного дня президент офіційно підписав указ про його призначення.

Хто такий Сергій Лисак

Сергій Лисак має багаторічний військовий досвід і з перших років російсько-української війни бере участь у бойових діях. У березні 2022 року йому присвоєно звання бригадного генерала. З лютого 2023 року Лисак очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. За даними джерел, після його переходу до Одеси обов’язки голови Дніпропетровської ОВА тимчасово виконуватиме перший заступник Владислав Гайваненко.

Міська військова адміністрація, згідно з українським законодавством, створюється лише на період воєнного стану. Її завдання — забезпечення оборони, підтримання громадського порядку та виконання функцій місцевого самоврядування у випадках, коли міська рада не може здійснювати свої повноваження.

Нагадаємо, 14 жовтня президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата від партії "Опозиційна платформа — За життя" Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

