Без паспорта і без посади: хто очолить Одесу після Труханова

Після повідомлень про подвійне громадянство президент Володимир Зеленський позбавив українського паспорта мера Одеси Геннадія Труханова. Фокус з'ясував, чому рішення ухвалили саме зараз, як воно вплине на керівництво містом і хто може стати наступником.

Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, а також екснардепа Олега Царьова та артиста балету Сергія Полуніна. Зеленський оприлюднив інформацію в Telegram, зазначивши, що отримав дані про іноземне громадянство певних осіб.

Указ став результатом наради з питань безпеки в регіонах. Керівник СБУ Василь Малюк доповів про боротьбу з російськими агентурними мережами, колаборантами в прифронтових і прикордонних областях, зокрема на півдні.

Труханов категорично заперечує наявність російського паспорта. У ефірі "Суспільного" він заявив, що звинувачення лунають з 2014 року, але перевірки завжди спростовували їх.

Тоді, під час виборів, він звернувся до російських дипустанов в Україні, які підтвердили відсутність громадянства РФ, і передав дані до Верховної Ради.

За його словами, у 2015-2016 роках, коли тему підіймав Михайло Саакашвілі, Труханов через адвоката надіслав запити до російських органів — відповіді знову заперечили паспорт. Документи передали прокурорам і суду в Одесі. У 2018-му НАБУ в рамках кримінальної справи направило міжнародний запит до РФ, і офіційна відповідь підтвердила: немає громадянства.

Мер наголошує, що тільки офіційні джерела достовірні, і готовий до поліграфа чи інших перевірок.

Він стверджує, що ніколи не був громадянином Росії, а чутки — фейки для дискредитації.

Труханов планує оскаржувати указ у суді, як заявив журналістам на відео, що поширюється в мережах.

"Ми будемо боротися, адже це чисті фейки", — підкреслив мер, зазначивши, що всі документи давно перевірені.

Тим часом за інформацією видання "Думська", яке посилається на власні джерела в Офісі Президента та силових структурах, головою новоствореної Одеської міської військової адміністрації планують призначити Сергія Лисака — нинішнього керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Наступний після Труханова: хто очолить Одесу

За словами політтехнолога Олег Постернак, у ситуації, коли Геннадій Труханов позбавлений українського громадянства, то він не може обіймати посаду міського голови Одеси, оскільки посаду міського голови може обіймати виключно громадянин України. Відповідно, найближчим часом або через суд, або через рішення міськради Труханов буде позбавлений посади мера.

Постернак стверджує, що, ймовірно, в Одесі утворять міську військову адміністрацію за поданням Генштабу ЗСУ, враховуючи стратегічне значення міста як порту та потенційну загрозу з боку РФ. Однак одеський випадок нетиповий саме через російський паспорт Труханова, історія з яким тягнеться з 2014 року. Тоді мали б реагувати правоохоронці, але реакція з'явилася лише зараз, через 10 років, що викликає питання про політичний таймінг.

Однак, за словами політолога, щодо того, що містом керує не обраний на місцевих виборах мер не є прецедентом в умовах воєнного стану. У багатьох містах України обрані мери фактично не керують, наприклад, у Києві, Чернігові та Миколаєві, де створені військові адміністрації. Ці структури вже функціонують у згаданих містах, а також у Харкові, дозволяючи центральній владі забезпечувати безпеку та координацію.

Нагадаємо, активіст і блогер Сергій Стерненко вкотре оприлюднив скан-копії документів, які нібито власноруч заповнював Геннадій Труханов для отримання російського громадянства. Вони датовані 2011 роком.

Мер Одеси записав відеозвернення, у якому спростував інформацію про те, що в нього є громадянство РФ, і назвав ситуацію навколо нього провокацією, а також нагадав, що подібна інформація з'являється у ЗМІ з 2014 року.