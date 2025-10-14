Без паспорта и без должности: кто возглавит Одессу после Труханова

После сообщений о двойном гражданстве президент Владимир Зеленский лишил украинского паспорта мэра Одессы Геннадия Труханова. Фокус выяснил, почему решение приняли именно сейчас, как оно повлияет на руководство городом и кто может стать преемником.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, а также экс-нардепа Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Зеленский обнародовал информацию в Telegram, отметив, что получил данные об иностранном гражданстве определенных лиц.

Указ стал результатом совещания по вопросам безопасности в регионах. Руководитель СБУ Василий Малюк доложил о борьбе с российскими агентурными сетями, коллаборационистами в прифронтовых и приграничных областях, в частности на юге.

Труханов категорически отрицает наличие российского паспорта. В эфире "Суспільного" он заявил, что обвинения звучат с 2014 года, но проверки всегда опровергали их.

Тогда, во время выборов, он обратился в российские дипучреждения в Украине, которые подтвердили отсутствие гражданства РФ, и передал данные в Верховную Раду.

По его словам, в 2015-2016 годах, когда тему поднимал Михаил Саакашвили, Труханов через адвоката направил запросы в российские органы — ответы снова отрицали паспорт. Документы передали прокурорам и суду в Одессе. В 2018-м НАБУ в рамках уголовного дела направило международный запрос в РФ, и официальный ответ подтвердил: нет гражданства.

Мэр отмечает, что только официальные источники достоверны, и готов к полиграфу или другим проверкам.

Он утверждает, что никогда не был гражданином России, а слухи — фейки для дискредитации.

Труханов планирует оспаривать указ в суде, как заявил журналистам на видео, распространяющемся в сетях.

"Мы будем бороться, ведь это чистые фейки", — подчеркнул мэр, отметив, что все документы давно проверены.

Между тем по информации издания "Думская", которое ссылается на собственные источники в Офисе Президента и силовых структурах, главой новосозданной Одесской городской военной администрации планируют назначить Сергея Лысака — нынешнего руководителя Днепропетровской областной военной администрации.

Следующий после Труханова: кто возглавит Одессу

По словам политтехнолога Олег Постернак, в ситуации, когда Геннадий Труханов лишен украинского гражданства, то он не может занимать должность городского головы Одессы, поскольку должность городского головы может занимать исключительно гражданин Украины. Соответственно, в ближайшее время или через суд, или через решение горсовета Труханов будет лишен должности мэра.

Постернак утверждает, что, вероятно, в Одессе образуют городскую военную администрацию по представлению Генштаба ВСУ, учитывая стратегическое значение города как порта и потенциальную угрозу со стороны РФ. Однако одесский случай нетипичен именно из-за российского паспорта Труханова, история с которым тянется с 2014 года. Тогда должны были бы реагировать правоохранители, но реакция появилась только сейчас, через 10 лет, что вызывает вопрос о политическом тайминге.

Однако, по словам политолога, то, что городом руководит не избранный на местных выборах мэр не является прецедентом в условиях военного положения. Во многих городах Украины избранные мэры фактически не руководят, например, в Киеве, Чернигове и Николаеве, где созданы военные администрации. Эти структуры уже функционируют в упомянутых городах, а также в Харькове, позволяя центральной власти обеспечивать безопасность и координацию.

Напомним, активист и блогер Сергей Стерненко в очередной раз обнародовал скан-копии документов, которые якобы собственноручно заполнял Геннадий Труханов для получения российского гражданства. Они датированы 2011 годом.

Мэр Одессы записал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что у него есть гражданство РФ, и назвал ситуацию вокруг него провокацией, а также напомнил, что подобная информация появляется в СМИ с 2014 года.