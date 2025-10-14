Труханова позбавили громадянства України через паспорт РФ: у СБУ оприлюднили докази (фото)

Президент України затвердив рішення про припинення громадянства України міському голові Одеси Геннадію Труханову. Воно базується на перевірених матеріалах Служби безпеки України та ухвалене Комісією при Президентові з питань громадянства.

За даними СБУ, Геннадій Труханов наразі має громадянство Російської Федерації та дійсний закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів зберігаються у спецслужбі як доказ.

Згідно з наявною інформацією, 15 грудня 2015 року Труханов отримав закордонний паспорт РФ строком на 10 років, попри те, що це сталося після початку збройної агресії Росії проти України та окупації частини її території, включно з Кримом і окремими районами Донеччини та Луганщини. Цей паспорт наразі є дійсним.

Щодо внутрішнього паспорта РФ, у 2017 році представники мера зверталися до російських органів для його скасування. Суд у Московській області дійсно анулював документ, але при цьому підкреслив, що його відмова від паспорта не позбавляє громадянства Російської Федерації, отриманого на законних підставах.

Таким чином, Труханов продовжує залишатися громадянином Росії. Крім того, він має ідентифікаційний номер, внесений до бази Федеральної податкової служби РФ.

Позбавлення Геннадія Труханова громадянства України — ключові моменти

Нагадаємо, що ввечері 12 жовтня Геннадій Труханов опублікував у своєму Telegram-каналі заяву, у якій повідомив про нібито підготовку "чергової провокації" щодо його російського громадянства. Мер Одеси наголосив, що "фейкові паспорти", які періодично з’являються у медіа та соціальних мережах, є підробленими та не мають юридичної сили.

Наступного дня, 13 жовтня, Комісія при Президентові України з питань громадянства ухвалила рішення про припинення українського громадянства Геннадія Труханова, що автоматично позбавляє його й посади міського голови.

Пізніше у телемарафоні повідомили, що Президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства низки осіб, серед яких фігурують колишній мер Одеси, екснардеп Олег Царьов та артист балету Сергій Полунін. Хоча сам президент у своїх публікаціях прямо не зазначив, чи стосується указ конкретно Труханова, низка медіа підтвердили, що його прізвище входить до списку.

14 жовтня у мережі з’явилося відео, на якому Труханов коментує питання щодо позбавлення його українського громадянства. Він спростував наявність будь-яких російських паспортів і запевнив, що не має наміру залишати Україну або припиняти політичну діяльність.