"Будемо оскаржувати": Труханов відреагував на указ про позбавлення його громадянства (відео)

У мережі з’явилося відео, на якому відсьогодні колишній мер Одеси Геннадій Труханов коментує питання щодо позбавлення його українського громадянства указом президента Володимира Зеленського. Зокрема, він спростував наявність будь-яких паспортів і запевнив, що не планує залишати Україну чи припиняти політичну діяльність.

Related video

За інформацією відеозапису, журналістка звернулася до Труханова з низкою запитань про те, чи має він намір оскаржувати рішення про позбавлення громадянства та чи зберігав колись український паспорт у колишнього народного депутата Едуарда Гурвіца. Колишній міський голова Одеси рішуче спростував ці твердження: за його словами, будь-яких іноземних паспортів ні у нього, ні у Гурвіца не було.

Труханов також зазначив, що у 2022 році існувала петиція щодо цього питання, і на неї була офіційна відповідь від президента. Щодо можливого балотування на майбутніх виборах, він заявив, що наразі не може це зробити через відсутність громадянства, але підкреслив, що влада таким чином нібито намагається запобігти його перемозі на виборах.

Окрім цього, журналістка підняла тему наслідків трагедії у вересні 2017 року в одеському дитячому таборі "Вікторія", де загинули троє дітей, а ще кілька отримали травми. Труханов зазначив, що ця подія є для нього особистим болем і відповів, що конкретну відповідальність за трагедію слід встановлювати через відповідні органи, які приймали та контролювали процес передачі дітей.

Наприкінці розмови Труханов підтвердив, що продовжує жити та працювати в Одесі та закликав журналістку "радіти сьогоднішньому дню".

Що більше, посадовець дав коментар журналістам видання "Суспільне Одеса", де заявив, що указу про позбавлення його українського громадянства він ще не бачив, але з джерел знає, що таке відбулося.

Немає російського громадянства: Труханов планує звернення до суду та ЄСПЛ

Також в етері на телеканалі "Суспільне" 14 жовтня він заявляв, що ніколи не отримував російського паспорта і не виїжджав за цим за межі України. За його словами, дані про перетин кордону у 2015–2016 роках підтверджують його слова, а перевірки державних органів у попередні роки не виявили порушень.

Колишній мер також зазначив, що у 2022 році президент Володимир Зеленський доручив СБУ перевірити інформацію щодо його громадянства, і під час цієї перевірки не було виявлено ні російського паспорта, ні громадянства.

Крім того, він підкреслив, що у "паспорті", на який посилалися ініціатори рішення, його прізвище вказане з помилками, а ніхто цього не перевіряв.

"На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути", — зауважив політик.

Позбавлення Геннадія Труханова громадянства України — що про це відомо

Нагадаємо, що ввечері 12 жовтня Геннадій Труханов опублікував на своїй сторінці в Telegram повідомлення, в якому заявив, що проти нього готується "чергова провокація" щодо нібито наявного російського громадянства. Він підкреслив, що "фейкові паспорти", які час від часу з’являються у публічному просторі, є недійсними та підробленими.

За словами Труханова, один із "доказів" щодо його російського громадянства з’явився після того, як у квітні 2025 року "якийсь адвокат" звернувся до окупаційної влади Криму та оприлюднив фото нібито російського паспорта. Він нагадав, що подібні звинувачення надходять щодо нього ще з 2014 року, і неодноразово отримував офіційні відповіді від російських органів про відсутність у нього громадянства РФ.

Водночас активіст та блогер Сергій Стерненко оприлюднив скан-копії документів, які нібито були заповнені самим Трухановим для отримання російського громадянства у 2011 році. Крім того, Стерненко оприлюднив відповідь Міністерства внутрішніх справ РФ від 12 листопада 2020 року, в якій стверджується, що Геннадій Труханов "визнаний громадянином Російської Федерації".

Бланк нібито заповнений Трухановим для отримання громадянства РФ Фото: Telegram / Стерненко Відповідь МВС РФ щодо російського громадянства Труханова Фото: Telegram / Стерненко

Наступного дня, 13 жовтня, комісія при президентові України ухвалила рішення про позбавлення Труханова українського громадянства та відповідно і посади.

Пізніше у телемарафоні повідомили, що президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства ряду осіб, серед яких названо колишнього мера Одеси, екснардепа Олега Царьова та артиста балету Сергія Полуніна. Сам Зеленський у своїй публікації не уточнив, чи стосується указ конкретно Труханова, однак медіа відзначили, що саме його прізвище є в переліку.