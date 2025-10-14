"Будем обжаловать": Труханов отреагировал на указ о лишении его гражданства (видео)

В сети появилось видео, на котором с сегодняшнего дня бывший мэр Одессы Геннадий Труханов комментирует вопрос о лишении его украинского гражданства указом президента Владимира Зеленского. В частности, он опроверг наличие каких-либо паспортов и заверил, что не планирует покидать Украину или прекращать политическую деятельность.

По информации видеозаписи, журналистка обратилась к Труханову с рядом вопросов о том, намерен ли он оспаривать решение о лишении гражданства и хранил ли когда-то украинский паспорт у бывшего народного депутата Эдуарда Гурвица. Бывший городской голова Одессы решительно опроверг эти утверждения: по его словам, каких-либо иностранных паспортов ни у него, ни у Гурвица не было.

Труханов также отметил, что в 2022 году существовала петиция по этому вопросу, и на нее был официальный ответ от президента. Относительно возможного баллотирования на предстоящих выборах, он заявил, что пока не может это сделать из-за отсутствия гражданства, но подчеркнул, что власть таким образом якобы пытается предотвратить его победу на выборах.

Кроме этого, журналистка подняла тему последствий трагедии в сентябре 2017 года в одесском детском лагере "Виктория", где погибли трое детей, а еще несколько получили травмы. Труханов отметил, что это событие является для него личной болью и ответил, что конкретную ответственность за трагедию следует устанавливать через соответствующие органы, которые принимали и контролировали процесс передачи детей.

В конце разговора Труханов подтвердил, что продолжает жить и работать в Одессе и призвал журналистку "радоваться сегодняшнему дню".

Более того, чиновник дал комментарий журналистам издания "Суспільне Одеса", где заявил, что указа о лишении его украинского гражданства он еще не видел, но из источников знает, что такое произошло.

Нет российского гражданства: Труханов планирует обращение в суд и ЕСПЧ

Также в эфире на телеканале "Суспільне" 14 октября он заявлял, что никогда не получал российского паспорта и не выезжал за этим за пределы Украины. По его словам, данные о пересечении границы в 2015-2016 годах подтверждают его слова, а проверки государственных органов в предыдущие годы не выявили нарушений.

Бывший мэр также отметил, что в 2022 году президент Владимир Зеленский поручил СБУ проверить информацию о его гражданстве, и во время этой проверки не было обнаружено ни российского паспорта, ни гражданства.

Кроме того, он подчеркнул, что в "паспорте", на который ссылались инициаторы решения, его фамилия указана с ошибками, а никто этого не проверял.

"К сожалению, получилось, как получилось. Поэтому я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека... Это край уже такого, знаете, произвола, которого не может быть", — отметил политик.

Лишение Геннадия Труханова гражданства Украины — что об этом известно

Напомним, что вечером 12 октября Геннадий Труханов опубликовал на своей странице в Telegram сообщение, в котором заявил, что против него готовится "очередная провокация" относительно якобы имеющегося российского гражданства. Он подчеркнул, что "фейковые паспорта", которые время от времени появляются в публичном пространстве, являются недействительными и поддельными.

По словам Труханова, одно из "доказательств" относительно его российского гражданства появилось после того, как в апреле 2025 года "некий адвокат" обратился к оккупационным властям Крыма и обнародовал фото якобы российского паспорта. Он напомнил, что подобные обвинения поступают в отношении него еще с 2014 года, и неоднократно получал официальные ответы от российских органов об отсутствии у него гражданства РФ.

В то же время активист и блогер Сергей Стерненко обнародовал скан-копии документов, которые якобы были заполнены самим Трухановым для получения российского гражданства в 2011 году. Кроме того, Стерненко обнародовал ответ Министерства внутренних дел РФ от 12 ноября 2020 года, в котором утверждается, что Геннадий Труханов "признан гражданином Российской Федерации".

Бланк якобы заполненный Трухановым для получения гражданства РФ Фото: Telegram / Стерненко Ответ МВД РФ относительно российского гражданства Труханова Фото: Telegram / Стерненко

На следующий день, 13 октября, комиссия при президенте Украины приняла решение о лишении Труханова украинского гражданства и соответственно и должности.

Позже в телемарафоне сообщили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства ряда лиц, среди которых названы бывший мэр Одессы, экс-нардеп Олег Царев и артист балета Сергей Полунин. Сам Зеленский в своей публикации не уточнил, касается ли указ конкретно Труханова, однако медиа отметили, что именно его фамилия есть в перечне.