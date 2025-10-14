Труханова лишили гражданства Украины из-за паспорта РФ: в СБУ обнародовали доказательства (фото)

Президент Украины утвердил решение о прекращении гражданства Украины городскому голове Одессы Геннадию Труханову. Оно базируется на проверенных материалах Службы безопасности Украины и принято Комиссией при Президенте по вопросам гражданства.

По данным СБУ, Геннадий Труханов сейчас имеет гражданство Российской Федерации и действительный загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов хранятся в спецслужбе как доказательство.

Согласно имеющейся информации, 15 декабря 2015 года Труханов получил загранпаспорт РФ сроком на 10 лет, несмотря на то, что это произошло после начала вооруженной агрессии России против Украины и оккупации части ее территории, включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Этот паспорт пока является действительным.

Что касается внутреннего паспорта РФ, в 2017 году представители мэра обращались в российские органы для его отмены. Суд в Московской области действительно аннулировал документ, но при этом подчеркнул, что его отказ от паспорта не лишает гражданства Российской Федерации, полученного на законных основаниях.

Таким образом, Труханов продолжает оставаться гражданином России. Кроме того, он имеет идентификационный номер, внесенный в базу Федеральной налоговой службы РФ.

Лишение Геннадия Труханова гражданства Украины — ключевые моменты

Напомним, что вечером 12 октября Геннадий Труханов опубликовал в своем Telegram-канале заявление, в котором сообщил о якобы подготовке "очередной провокации" относительно его российского гражданства. Мэр Одессы отметил, что "фейковые паспорта", которые периодически появляются в медиа и социальных сетях, являются поддельными и не имеют юридической силы.

На следующий день, 13 октября, Комиссия при Президенте Украины по вопросам гражданства приняла решение о прекращении украинского гражданства Геннадия Труханова, что автоматически лишает его и должности городского головы.

Позже в телемарафоне сообщили, что Президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства ряда лиц, среди которых фигурируют бывший мэр Одессы, экс-нардеп Олег Царев и артист балета Сергей Полунин. Хотя сам президент в своих публикациях прямо не указал, касается ли указ конкретно Труханова, ряд медиа подтвердили, что его фамилия входит в список.

14 октября в сети появилось видео, на котором Труханов комментирует вопрос о лишении его украинского гражданства. Он опроверг наличие каких-либо российских паспортов и заверил, что не намерен покидать Украину или прекращать политическую деятельность.