Труханов заявив, що залишається мером Одеси попри указ Зеленського: обіцяє судитися (відео)

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що оскаржуватиме в суді рішення президента України Володимира Зеленського про позбавлення його українського громадянства. Він наголосив, що залишається чинним мером до моменту ухвалення офіційного рішення міською радою.

Related video

Як повідомляє "Радіо Свобода", під час спілкування з журналістами, Геннадій Труханов заявив, що має намір звернутися до суду, оскільки вважає звинувачення у наявності російського громадянства безпідставними.

"Я не передумав звертатись до суду. У мене не було і немає російського громадянства. Всі відповідні документи є, тому будемо боротися", — сказав міський голова.

Спілкування Геннадія Труханова з журналістами

Посадовець розкритикував інформацію Служби безпеки України, за якою нібито існує підтвердження його громадянства РФ. За словами Труханова, у 2020 році російська сторона нібито надала відповідь на запит щодо цього питання.

"Якщо у 2020 році був такий папір, то чому тоді не було перевірок чи подібного указу? Я впевнений, що тоді ніяких підтверджень не знайшли. Чому сьогодні посилаються на цей документ — питання риторичне", — заявив мер Одеси.

Труханов також нагадав, що в межах справи заводу "Краян" у 2018 році Національне антикорупційне бюро України направляло запит про його громадянство через ризик можливого виїзду за кордон. За його словами, тоді суд отримав офіційну відповідь про відсутність у нього російського паспорта.

"Це офіційна відповідь, яку зачитали в Малинівському райсуді Одеси. Тому якщо в 2020 році з’явився інший документ — це фейк, отриманий незаконним способом", — додав він.

Мер повідомив, що має намір звернутися до уряду Сполучених Штатів із проханням подати запит щодо перевірки інформації про громадянство, оскільки між Україною та Росією відсутні дипломатичні відносини.

"Я сьогодні залишаюсь мером міста. Це 9 стаття місцевого самоврядування. Поки не буде прийнята відповідна інформація на сесії депутатами, я продовжую виконувати свої обов’язки", — підсумував Труханов.

Як повідомляв Фокус, Одеську міську військову адміністрацію очолив Сергій Лисак.

Фокус також писав, що 14 жовтня президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.