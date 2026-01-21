Бывшего мэра Одессы Труханова отпустили из-под домашнего ареста: подробности

20 Печерский районный суд Киева пересмотрел меру пресечения по делу бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. Суд принял решение отменить круглосуточный домашний арест и заменил его на более мягкую меру.

Как рассказал в комментарии "Суспільному" адвокат Александр Лысак, соответствующее решение было принято во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева. В частности, ему изменили меру пресечения на личное обязательство и сняли электронный браслет.

В чем подозревают Геннадия Труханова

Напомним, что 28 октября бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение по статье 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей). Аналогичные подозрения получили еще семеро сотрудников мэрии, среди которых двое заместителей Труханова. В частности, бывшего мэра обвиняют в том, что во время наводнения 30 сентября в Одессе он не принял необходимые меры, и это повлекло смерть по меньшей мере десяти человек.

Впоследствии Труханов заявил, что не уклоняется от ответственности, однако, по его мнению, эта трагедия в городе стала следствием стихийного бедствия, масштабы которого превысили возможности любой системы.

Через несколько дней, 31 октября, Печерский районный суд Киева принял решение о применении к Труханову круглосуточного домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета для контроля местонахождения. Та же мера пресечения была назначена и другим подозреваемым по этому делу. Кроме того, как отмечает "Суспільне" в декабре 2025 года суд продлил меру пресечения еще на месяц.

Следует также отметить, что в 2025 году президент Украины принял решение о лишении Геннадия Труханова гражданства Украины. Причиной стало имеющееся у него гражданство Российской Федерации и действующий загранпаспорт страны-агрессора.