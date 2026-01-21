Політика Позбавлення громадянства Труханова і створення МВА в Одесі
Колишнього мера Одеси Труханова відпустили з-під домашнього арешту: подробиці
20 Печерський районний суд Києва переглянув запобіжний захід у справі колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд ухвалив рішення скасувати цілодобовий домашній арешт та замінив його на більш м’який захід.
Як розповів у коментарі "Суспільному" адвокат Олександр Лисак, відповідне рішення було ухвалене під час судового засідання у Печерському районному суді Києва. Зокрема, йому змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання та зняли електронний браслет.
Новина доповнюється…