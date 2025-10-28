Посеред парковки: Труханову вручили підозру та проводять обшуки у домівках його заступників

Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову вручили підозру за ч.3 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила загибель людини). Також підозри отримали ще семеро підлеглих Труханова, серед яких двоє — його заступники.

Ексмеру Одеси інкримінують невжиття заходів під час повені у місті 30 вересня, через що загинули щонайменше 10 людей, пише "Українська правда".

Саму підозру Труханову вручили на парковці. Крім того, колишній очільник Одеси отримав клопотання про застосування запобіжного заходу, який мають обрати завтра, 29 жовтня.

Труханову вручають підозру Фото: соцмережі

За даними місцевого видання "Думская", окрім Труханова, підозри отримали:

заступники міського голови Анна Позднякова та Валерій Силін;

директор КП "Міські дороги" Вадим Тодійчук;

директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.

Водночас "Суспільне" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомило, що вдома у Труханова та його заступників вже відбуваються обшуки.

На момент публікації матеріалу сам Геннадій Труханов жодним чином не коментував отримання підозри у службовій недбалості.

Нагадаємо, 14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства Геннадія Труханова.

16 жовтня Геннадій Труханов прокоментував можливий виїзд у Росію за обміном.