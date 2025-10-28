Посреди парковки: Труханову вручили подозрение и проводят обыски в домах его заместителей
Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение по ч.3 ст. 367 УКУ (служебная халатность, повлекшая гибель человека). Также подозрения получили еще семеро подчиненных Труханова, среди которых двое — его заместители.
Экс-мэру Одессы инкриминируют непринятие мер во время наводнения в городе 30 сентября, из-за чего погибли по меньшей мере 10 человек, пишет "Украинская правда".
Само подозрение Труханову вручили на парковке. Кроме того, бывший глава Одессы получил ходатайство о применении меры пресечения, которую должны избрать завтра, 29 октября.
По данным местного издания "Думская", кроме Труханова, подозрения получили:
- заместители городского головы Анна Позднякова и Валерий Силин;
- директор КП "Городские дороги" Вадим Тодийчук;
- директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк.
В то же время "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что дома у Труханова и его заместителей уже проходят обыски.
На момент публикации материала сам Геннадий Труханов никак не комментировал получение подозрения в служебной халатности.
Напомним, 14 октября Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Геннадия Труханова.
16 октября Геннадий Труханов прокомментировал возможный выезд в Россию по обмену.