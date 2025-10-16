"Меня убьют, как только туда выбросят": Труханов прокомментировал возможный выезд в Россию по обмену (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов предположил, что может не нравиться Офису президента Украины, в связи с чем якобы и появилась информация о его российском гражданстве. Также он прокомментировал возможный выезд в РФ, заявив, что на территории страны-агрессора боится за собственную безопасность.

Также Геннадий Труханов в очередной раз отверг обвинения о наличии у него российского гражданства. Об этом одесский мэр заявил в комментарии для издания "Радио Свобода" 15 октября.

Все документы, которые в качестве доказательств наличия гражданства РФ приводили в Службе безопасности Украины, а также данные журналистов Труханов называет фейковыми. Он уверяет, что на 4-м году войны продолжает обеспечивать жизнедеятельность и обороноспособность города.

"Не подхожу для Офиса президента, президента... Почему? Я не знаю. 4-й год война. Я обеспечиваю жизнедеятельность города, обороноспособность города, в том числе на каждом "прилете", — отметил Труханов.

Труханов также заверил, что не разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским перед принятием решения о лишении его украинского гражданства. По его мнению, глава государства это решение может впоследствии отменить в связи с тем, что его "ввели в заблуждение".

Говоря о возможном выезде в Россию в рамках обмена, Труханов отверг эту идею. Он пояснил, что боится за собственную безопасность на территории РФ, поскольку его там могут сразу убить.

"Да меня убьют, как только меня туда выбросят. Потому что то, что я делаю против них, как им противодействую, я же не буду вам в эфире сейчас рассказывать", — заявил Труханов.

Он добавил, что РФ является общим врагом украинцев и его в частности.

"Каждый день мы хороним людей", — отметил одесский мэр.

Труханова обвинили в наличии российского гражданства: что известно

14 октября СМИ сообщили, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении Геннадия Труханова украинского гражданства.

Одесский мэр взамен отверг обвинения о наличии гражданства РФ, а также объявил, что собирается обжаловать это решение. Он также заверил, что покидать Украину не собирается, как и прекращать политическую деятельность.

Также в СБУ 14 октября обнародовали доказательства наличия у Труханова гражданства России, а также действующего загранпаспорта страны-агрессора. Согласно им, мэр Одессы получил документ в декабре 2015 года на 10 лет.

Напомним, 15 октября болгарский журналист Христо Грозев из Bellingcat заявил, что считает российский паспорт Труханова подделкой спецслужб РФ с целью дискредитировать политика.

Также 15 октября медиа The Insider сообщило, что копия российского паспорта Труханова может быть подделкой.