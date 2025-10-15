Копия российского паспорта Труханова является подделкой, — The Insider

Опубликованная СБУ копия загранпаспорта России на имя бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, по мнению журналистов издания The Insider, является фальшивкой. По их словам, несмотря на ранее зафиксированные российские паспорта, доказательств наличия действительного гражданства РФ на сегодня нет.

В частности, The Insider отмечает, что 14 октября Служба безопасности Украины обнародовала документы, которые стали основанием для лишения Труханова украинского гражданства. В них вошли копия документа от российской миграционной службы о якобы наличии у мэра российского паспорта, копия его загранпаспорта и выписка из электронного реестра миграционной службы Крыма, где отмечалось, что этот паспорт принадлежит Труханову.

По данным издания, в российских базах действительно фигурировали два внутренних паспорта Труханова:

первый, выданный 15 апреля 2003 года (номер начинался на 4604) и позже утраченный;

и второй, выданный 24 марта 2011 года ГУ МВД Московской области (номер 4611) "взамен утраченного" в связи с достижением 45-летнего возраста.

В 2017 году суд в Московской области аннулировал действительность внутреннего паспорта, но это не приводит к потере гражданства РФ.

Однако копия загранпаспорта, опубликованная СБУ, якобы является подделкой: документ с указанным номером был выдан 2 ноября 2010 года совсем другому лицу — россиянке, по имени Татьяна, которая пользовалась им для путешествий. При этом авторы подделки некорректно указали латинскую транслитерацию имени Геннадий, написав лишь одну "n".

Данные о пересечении границы свидетельствуют, что после 2014 года Труханов не посещал Россию под собственным именем и не имел действительного загранпаспорта РФ. Ранее российские спецслужбы интересовались им в связи с его якобы "причастностью к событиям 2013-2014 годов в Украине".

"Вероятно, если бы Труханов все же решился приехать в Россию после 2014 года, там его могли ждать проблемы: согласно российским базам данных, спецслужбы РФ интересовались Трухановым из-за его "причастности к развитию украинских событий 2013-2014 годов" (что бы это ни означало)", — говорится в заметке.

Стоит заметить, что на момент написания новости, пресс-служба СБУ не комментировала информацию журналистов.

Напомним, что 14 октября Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства нескольких лиц — среди них назвали Труханова, экс-нардепа Олега Царева и артиста Сергея Полунина. Хотя президент в своей заметке не уточнил имен, СБУ подтвердила, что Труханов действительно входит в этот список и предоставила соответствующие доказательства.

Также Фокус писал, что, по мнению болгарского журналиста Христо Грозева из Bellingcat, российский паспорт Труханова может быть поддельным и происходить от операций, проведенных российскими спецслужбами.