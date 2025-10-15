Дискредитация мэра Одессы: российский паспорт Труханова подделали спецслужбы РФ, — Грозев

14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. По данным Службы безопасности Украины, причиной этого решения стало то, что в 2015 году Труханов получил российский загранпаспорт, действительный до конца 2025 года. Однако, по мнению болгарского журналиста Христо Грозева из Bellingcat, этот документ является результатом "активных действий спецслужб России" против мэра Одессы.

Как он пишет на своей странице в социальной сети X, российский паспорт Труханова может быть поддельным и происходить от операций, проведенных российскими спецслужбами с целью дискредитации действующего мэра.

"Сегодня СБУ объявила, что президент Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Причиной, по словам СБУ, стало то, что в 2015 году мэр получил российский загранпаспорт, якобы действующий до конца 2025 года. Однако этот документ является поддельным и, вероятно, происходит от активных мер России против действующего мэра", — говорится в заметке.

Публикация Христо Грозева в X Фото: Скриншот

Лишение Геннадия Труханова гражданства Украины — что об этом известно

Напомним, что 12 октября Геннадий Труханов опубликовал в Telegram обращение, где заявил, что против него готовят "новую провокацию" из-за якобы российского гражданства. Он подчеркнул, что документы, которые появляются в сети, являются поддельными и не имеют никакой силы.

Уже 13 октября комиссия при президенте приняла решение о лишении Труханова украинского гражданства, что автоматически означало потерю им должности мэра Одессы.

Позже в телемарафоне сообщили, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства нескольких человек — среди них назвали Труханова, экс-нардепа Олега Царева и артиста Сергея Полунина. Хотя президент в своей заметке не уточнил имен, СБУ подтвердила, что Труханов действительно входит в этот список и предоставила соответствующие доказательства.

Впоследствии в сети появилось видео, где бывший мэр Одессы прокомментировал решение президента. Он отрицает наличие каких-либо российских документов и заявил, что не собирается покидать Украину или отказываться от политической деятельности.