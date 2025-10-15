Дискредитація мера Одеси: російський паспорт Труханова підробили спецслужби РФ, — Грозєв

14 жовтня президент України Володимир Зеленський позбавив мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. За даними Служби безпеки України, причиною цього рішення стало те, що у 2015 році Труханов отримав російський закордонний паспорт, дійсний до кінця 2025 року. Однак, на думку болгарського журналіста Христо Грозєва з Bellingcat, цей документ є результатом "активних дій спецслужб Росії" проти мера Одеси.

Як він пише на своїй сторінці в соціальній мережі X, російський паспорт Труханова може бути підробленим і походити від операцій, проведених російськими спецслужбами з метою дискредитації чинного мера.

"Сьогодні СБУ оголосила, що президент Зеленський позбавив мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Причиною, за словами СБУ, стало те, що у 2015 році мер отримав російський закордонний паспорт, нібито чинний до кінця 2025 року. Однак цей документ є підробленим і, ймовірно, походить від активних заходів Росії проти чинного мера", — йдеться в дописі.

Публікація Христо Грозєва в X Фото: Скриншот

Позбавлення Геннадія Труханова громадянства України — що про це відомо

Нагадаємо, що 12 жовтня Геннадій Труханов опублікував у Telegram звернення, де заявив, що проти нього готують "нову провокацію" через нібито російське громадянство. Він підкреслив, що документи, які з’являються в мережі, є підробленими та не мають жодної сили.

Вже 13 жовтня комісія при президентові ухвалила рішення про позбавлення Труханова українського громадянства, що автоматично означало втрату ним посади мера Одеси.

Пізніше у телемарафоні повідомили, що Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства кількох осіб — серед них назвали Труханова, екснардепа Олега Царьова та артиста Сергія Полуніна. Хоча президент у своєму дописі не уточнив імен, СБУ підтвердила, що Труханов справді входить до цього списку та надала відповідні докази.

Згодом у мережі з’явилося відео, де колишній мер Одеси прокоментував рішення президента. Він заперечив наявність будь-яких російських документів і заявив, що не збирається залишати Україну чи відмовлятися від політичної діяльності.