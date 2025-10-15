Копія російського паспорта Труханова є підробкою, — The Insider

Опублікована СБУ копія закордонного паспорта Росії на ім’я колишнього мера Одеси Геннадія Труханова, на думку журналістів видання The Insider, є фальшивкою. За їх словами, попри раніше зафіксовані російські паспорти, доказів наявності дійсного громадянства РФ на сьогодні немає.

Related video

Зокрема, The Insider зазначає, що 14 жовтня Служба безпеки України оприлюднила документи, які стали підставою для позбавлення Труханова українського громадянства. До них увійшли копія документа від російської міграційної служби про нібито наявність у мера російського паспорта, копія його закордонного паспорта та витяг з електронного реєстру міграційної служби Криму, де зазначалося, що цей паспорт належить Труханову.

За даними видання, у російських базах дійсно фігурували два внутрішніх паспорти Труханова:

перший, виданий 15 квітня 2003 року (номер починався на 4604) і пізніше втрачений;

та другий, виданий 24 березня 2011 року ГУ МВС Московської області (номер 4611) "замість втраченого" у зв’язку з досягненням 45-річного віку.

У 2017 році суд у Московській області анулював дійсність внутрішнього паспорта, але це не призводить до втрати громадянства РФ.

Проте копія закордонного паспорта, опублікована СБУ, нібито є підробкою: документ із зазначеним номером було видано 2 листопада 2010 року зовсім іншій особі — росіянці, на ім'я Тетяна, яка користувалася ним для подорожей. При цьому автори підробки некоректно вказали латинську транслітерацію імені Геннадій, написавши лише одну "n".

Фото паспорту РФ Геннадія Труханова, які оприлюднили СБУ Фото: The Insider Фото паспорту РФ Геннадія Труханова, які оприлюднили СБУ Фото: The Insider

Дані про перетини кордону свідчать, що після 2014 року Труханов не відвідував Росію під власним ім’ям і не мав дійсного закордонного паспорта РФ. Раніше російські спецслужби цікавилися ним у зв’язку з його нібито "причетністю до подій 2013–2014 років в Україні".

Фото The Insider Фото: The Insider

"Ймовірно, якби Труханов усе ж наважився приїхати до Росії після 2014 року, там на нього могли чекати проблеми: згідно з російськими базами даних, спецслужби РФ цікавилися Трухановим через його "причетність до розвитку українських подій 2013–2014 років" (що б це не означало)", — йдеться в дописі.

Варто зауважити, що на момент написання новини, пресслужба СБУ не коментувала інформацію журналістів.

Нагадаємо, що 14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства кількох осіб — серед них назвали Труханова, екснардепа Олега Царьова та артиста Сергія Полуніна. Хоча президент у своєму дописі не уточнив імен, СБУ підтвердила, що Труханов справді входить до цього списку та надала відповідні докази.

Також Фокус писав, що, на думку болгарського журналіста Христо Грозєва з Bellingcat, російський паспорт Труханова може бути підробленим і походити від операцій, проведених російськими спецслужбами.