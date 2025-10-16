"Мене вб'ють, як тільки туди викинуть": Труханов прокоментував можливий виїзд у Росію за обміном (відео)

Мер Одеси Геннадій Труханов припустив, що може не подобатися Офісу президента України, у зв'язку з чим нібито і з'явилася інформація про його російське громадянство. Також він прокоментував можливий виїзд у РФ, заявивши, що на території країни-агресорки боїться за власну безпеку.

Також Геннадій Труханов вкотре відкинув звинувачення щодо наявності у нього російського громадянства. Про це одеський мер заявив у коментарі для видання "Радіо Свобода" 15 жовтня.

Усі документи, які як докази наявності громадянства РФ наводили у Службі безпеки України, а також дані журналістів Труханов називає фейковими. Він запевняє, що на 4-му році війни продовжує забезпечувати життєдіяльність та обороноздатність міста.

"Не підходжу для Офісу президента, президенту… Чому? Я не знаю. 4-й рік війна. Я забезпечую життєдіяльність міста, обороноздатність міста, в тому числі на кожному "прильоті", — зазначив Труханов.

Труханов також запевнив, що не розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським перед ухваленням рішення щодо позбавлення його українського громадянства. На його думку, глава держави це рішення може згодом скасувати у зв'язку з тим, що його "ввели в оману".

Говорячи про можливий виїзд у Росію у межах обміну, Труханов відкинув цю ідею. Він пояснив, що боїться за власну безпеку на території РФ, оскільки його там можуть одразу вбити.

"Та мене вб'ють, як тільки мене туди викинуть. Тому що те, що я роблю проти них, як їм протидію, я ж не буду вам в етері зараз розказувати", — заявив Труханов.

Він додав, що РФ є спільним ворогом українців і його зокрема.

"Кожного дня ми ховаємо людей", — зазначив одеський мер.

Труханова звинуватили у наявності російського громадянства: що відомо

14 жовтня ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський підписав указ щодо позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства.

Одеський мер натомість відкинув звинувачення щодо наявності громадянства РФ, а також оголосив, що збирається оскаржувати це рішення. Він також запевнив, що покидати Україну не збирається, як і припиняти політичну діяльність.

Також у СБУ 14 жовтня оприлюднили докази наявності у Труханова громадянства Росії, а також чинного закордонного паспорта країни-агресорки. Відповідно до них, мер Одеси отримав документ у грудні 2015 року на 10 років.

Нагадаємо, 15 жовтня болгарський журналіст Христо Грозєв з Bellingcat заявив, що вважає російський паспорт Труханова підробкою спецслужб РФ з метою дискредитувати політика.

Також 15 жовтня медіа The Insider повідомило, що копія російського паспорта Труханова може бути підробкою.