Домашній арешт та електронний браслет: суд обрав запобіжний захід Труханову, — ЗМІ

Колишнього мера Одеси Геннадія Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт із обов’язком носити електронний браслет. Разом із ним під підозрою перебувають ще вісьмох осіб у справі про службову недбалість, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

Як повідомляє видання РБК-Україна, суд ухвалив застосувати до Труханова та інших підозрюваних цілодобовий домашній арешт. Крім того, колишній міський голова має постійно носити електронний браслет для контролю за його місцезнаходженням.

Слідство інкримінує фігурантам справи службову недбалість, яка, за даними правоохоронців, стала причиною загибелі кількох людей під час сильних опадів та стихійного лиха в Одесі 30 вересня.

Окрім цього, на цей час відсутні офіційні підтвердження про припинення громадянства Труханова. Під час судового засідання його адвокат Олександр Лисак зазначив, що жодної інформації від Державної міграційної служби чи територіальних органів про це не надходило.

"На сьогоднішній день будь-яка офіційна інформація про припинення громадянства Труханова ні від Державної міграційної служби, територіального управління… Жодної інформації немає щодо припинення громадянства", — сказав на суді адвокат колишнього мера Одеси Олександр Лисак.

Нагадаємо, що 14 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства. За даними офіційних джерел, глава держави також зазначив, що отримав підтвердження наявності російського громадянства у "певних осіб" та офіційно оформив відповідний документ.

Проте згодом у мережі з’явилося відео, на якому сам колишній мер Одеси прокоментував ситуацію щодо позбавлення його українського громадянства. Труханов спростував наявність будь-яких паспортів, запевнивши, що не має наміру залишати Україну та продовжуватиме займатися політичною діяльністю.

Крім того, 28 жовтня Геннадію Труханову було вручено підозру за ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що призвела до загибелі людини. Підозри отримали також семеро його підлеглих, серед яких двоє заступників колишнього мера.